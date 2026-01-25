Luis Javier Suárez, impresionante; en Portugal destacan sus contundentes estadísticas

Luis Javier Suárez (Colombia): El atacante colombiano fue la gran figura en la victoria del Sporting de Lisboa ante el Arouca (2-1) al sentenciar sobre la hora y firmar su segundo doblete en menos de una semana.

El goleador caribeño abrió el marcador (35') de un potente disparo a un servicio del uruguayo Maximiliano Araújo.



Los números de Luis Javier Suárez en el Sporting

La temporada del futbolista colombiano está siendo destacada no solo en Portugal, sino en Europa, y esto también beneficia a la Selección Colombia, que ha encontrado en Suárez a un delantero fino con el gol, a nivel de clubes y con la 'tricolor'.

En la actual campaña el samario ha jugado 31 partidos y ya tiene 29 participaciones de gol, entre 24 anotaciones y cinco asistencias, siendo la figura total del cuadro de Lisboa y reportándose no solo en el torneo local, sino también a nivel internacional, como en la Champions League.

De hecho, en el último mes Luis Javier Suárez tiene nueve goles y dos asistencias en apenas seis partidos, incluyendo dos tantos contra el actual campeón de la Liga de Campeones, el París Saint Germain.



🔥🇨🇴 El último mes de Luis Javier Suárez con Sporting CP 🇵🇹



🆚 🇵🇹 Río Ave ⚽️⚽️⚽️🅰️

🆚 🇵🇹 Gil Vicente ⚽️

🆚 🇵🇹 Vitoria ⚽️

🆚 🇵🇹 Casa Pía 🅰️

🆚 🇫🇷 PSG ⚽️⚽️

🆚🇵🇹 Arouca ⚽️⚽️



Nueve goles y dos asistencias en seis partidos 🤯 pic.twitter.com/U5yKzWDjys — الدوري الإنجليزي الممتاز (@alhjaj_abw10188) January 25, 2026

Publicidad

Ya en los últimos segundos (90+5'), cuando el cuadro local daba por bueno el empate, Suárez sorprendió con un potente cabezazo a un centro de Geny Catamo.

El ariete cafetero llegó a 17 goles y cinco asistencias en 19 partidos disputados en la Liga de Portugal, igualando al delantero del Benfica Vangelis Pavladis en la cima de la tabla de goleo.

Publicidad

"Fue un partido muy duro y complicado (ante) un rival muy difícil, pero creo que el héroe fue realmente todo el equipo, porque luchamos hasta el último minuto y conseguimos el gol. Al final, pero lo conseguimos", dijo a la televisión portuguesa tras el encuentro.

Suárez repitió como titular y disputó el partido completo. También vieron acción el uruguayo Maximiliano Araújo y los brasileños Alisson Santos, Luis Guilherme y Matheus Reis, quien disputó 80 minutos y acabó viendo la tarjeta roja por discutir con el cuerpo arbitral.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra el gol de la victoria de Sporting Lisboa sobre Arouca Twitter de Sporting Lisboa

Por el cuadro local gozaron de minutos los uruguayos Ignacio de Arruabarrena, Alfonso Trezza y Matías Rocha.

El Sporting de Lisboa llegó a 15 partidos en el campeonato luso sin conocer la derrota, manteniéndose en la segunda posición de la tabla con 48 unidades.