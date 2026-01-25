Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, impresionante; en Portugal destacan sus contundentes estadísticas

Luis Javier Suárez, impresionante; en Portugal destacan sus contundentes estadísticas

El atacante colombiano Luis Javier Suárez vive un dulce momento con el Sporting de Portugal, a punta de goles a nivel local e internacional, algo que tiene trascendencia en Europa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez Sporting Lisboa
Luis Javier Suárez celebra gol con el Sporting Lisboa - Foto:
Sporting Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad