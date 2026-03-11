La agresividad de Jermein Peña, del Junior, desde la visión de un experto; "no es lo adecuado"

Jermein Peña salió expulsado en Junior 0-4 Atlético Nacional, en el Romelio Martínez por propinarle un codazo en el cuello a Juan Manuel Rengifo. El defensor central del conjunto 'tiburón' ha estado en el 'ojo del huracán' por esa agresión, pero no es la primera vez que tiene este tipo de comportamiento en la cancha. El samario es recurrente en este aspecto.

A raíz del accionar de Peña Maiguel, en el programa 'Jugada Maestra' de Ditu, analizaron este miércoles, desde la Psicología, la conducta del futbolista surgido en Unión Magdalena; y la conclusión de los expertos en el tema es que Jermein debe aceptar que necesita ayuda y desde el Junior deben brindarle orientación profesional.

"No es un caso aislado, eso es de varios futbolistas nuestros. Y todo pasa por los pensamientos que ellos tienen. Mientras uno tenga esos pensamientos de querer agredir al otro, inconscientemente de demostrar poder, porque es una de las variables; de demostrar poder, de que uno manda, que uno es capaz de hacerlo por encima de lo que sea, asumen esos riesgos de esas acciones, y de esas emociones de agresividad sin tener filtro. Parece ser que estos muchachos, inicialmente, no tienen un filtro entre el pensamiento y la acción, sino que tal como piensan, inmediatamente hacen la acción", expresó Luis Alfonso Sosa, psicólogo deportivo, en el mencionado programada.



El especialista generó algunas opciones que se pueden tratar en la interna de Junior, para ayudarle a Peña en este tema de la agresividad.

- ¿Cómo se puede tratar ese comportamiento?

"Importantísimo que uno de los compañeros líderes del equipo le hizo un llamado (fue Yimmi Chará), que necesitaba ayuda, que él se deje orientar, porque si ya no se deja orientar, cada vez más va a ser profunda la situación, y esa manifestación de reírse puede interpretarse como una manifestación de saber que está obrando mal, pero que no le importa".

Y agregó: "Seguramente es que al interior del grupo se pueden haber vivido muchas circunstancias que no salen a la luz pública, y eso tiene muchos más elementos para ratificar y hacerle un llamado de ayuda y no cualquier ayuda; yo creo que necesita una ayuda de tipo profesional, que el club lo oriente. No va a ser fácil, porque a veces cuando estamos en estas dificultades, en cualquier adición, etc, uno no quiere aceptar que está equivocado y no quiere aceptar una ayuda; de ahí lo que dijo a las acciones hay una gran diferencia".

- La terapia de choque, ¿cuál sería?

"No tanto que lo 'borren', sino que él sepa que ellos (en Junior) saben que su comportamiento no es el adecuado, tendrán ya algunas medidas estratégicas alrededor del grupo: no llevarlo a un partido, no convocarlo a una concentración, pero anexo a eso, la importancia de la orientación profesional, debe ser lo uno y lo otro".

- En el fútbol colombiano, los jugadores salen a jugar agresivos...

"Realmente nuestros jugadores van cargados con mucha parte emocional negativa, tal vez de desquitarse de lo que le ha tocado vivir, de su infancia, y no es una manera consciente. Todo pasa por los pensamientos, por eso la importancia al interior de los equipos de esa descarga emocional es fundamental; todos necesitamos descargar el cerebro, sino lo descargamos, la mente se lo cobra a uno de una u otra manera. Si le quieren ayudar, hay que ir a la causa de ello. Le está ganando más la parte emocional que el talento".

Por su parte, Peluffo indicó que "este muchacho tiene una clase de adicción en la violencia, que no se mide, pero eso tiene su trabajo y se puede recuperar porque es un buen jugador".