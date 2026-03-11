Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / La agresividad de Jermein Peña, del Junior, desde la visión de un experto; "no es lo adecuado"

La agresividad de Jermein Peña, del Junior, desde la visión de un experto; "no es lo adecuado"

En 'Jugada Maestra', de Ditu, analizaron el comportamiento de Jermein Peña tras la agresión contra Juan Manuel Rengifo de Nacional, en partido por Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de mar, 2026
Jermein Peña, defensor del Junior de Barranquilla.
