El negro presente de León y James Rodríguez en Liga MX; aferrados a un milagro para clasificar

León atraviesa un momento delicado en el torneo Apertura 2025 y se aferra a las matemáticas para mantener vivas sus opciones de avanzar al play-in de la Liga MX. El equipo esmeralda necesita una combinación de resultados favorable y una reacción inmediata en las últimas jornadas para evitar un nuevo fracaso.

El equipo de James Rodríguez ocupa actualmente la posición 17 de la tabla, con 13 puntos, tras 15 fechas disputadas, producto de apenas tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas. Esta campaña, marcada por la irregularidad, ha dejado al conjunto dirigido por Ignacio Ambríz con muy poco margen de maniobra, ya que se encuentra a cuatro unidades del décimo lugar, el último que otorga boleto al play-in.

León viene de una racha negativa de ocho partidos sin ganar, lo que ha intensificado la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico. La afición ha manifestado su frustración ante una temporada que se ha tornado cuesta arriba, y que por ahora no parece que tenga solución.

El rendimiento de James ha sido uno de los temas más comentados en la campaña. Si bien el colombiano ha mostrado destellos de su calidad, las lesiones y la falta de ritmo competitivo han limitado su impacto en el equipo. La prensa mexicana ha señalado que su aporte no ha estado a la altura de las expectativas generadas con su fichaje, aunque su liderazgo y experiencia pueden ser determinantes en la recta final.

La 'fiera' está obligada a sumar victorias en sus dos últimos partidos para alcanzar los 19 puntos que lo mantendrían con opciones de clasificar. Sin embargo, no depende únicamente de sí mismo: necesita que Santos Laguna, Atlético San Luis y Atlas no vuelvan a sumar triunfos en lo que resta del torneo, y que equipos como Pumas, Querétaro, Mazatlán y Necaxa consigan, como máximo, una sola victoria en sus próximos compromisos.

Con dos finales por delante, el panorama es claro: León necesita ganar todo y esperar. De no lograrlo, el club podría quedarse fuera de la fase final, lo que significaría un duro golpe deportivo y económico. Para James Rodríguez, además, sería un cierre muy amargo a su paso por el cuadro mexicano, del que se dice que no pensaría renovarlo para el próximo año.

La primera prueba de León será este sábado a las 10:10 p.m. (hora de Colombia) frente al América de México en condición de visitante en el estadio Azteca, en donde solo se vale un triunfo para ver si hay alguna posibilidad de no quedar eliminados de forma temprana del torneo 'manito'.