Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se enfrentan a un exigente y raro suceso con Crystal Palace

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se enfrentan a un exigente y raro suceso con Crystal Palace

En medio del buen presente que atraviesa el club inglés, los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma serán testigos de un hecho que ha llamado la atención.

Por: EFE
Actualizado: 31 de oct, 2025
Comparta en:
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace, celebran un título en el fútbol inglés
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace, celebran un título en el fútbol inglés
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad