Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se enfrentan a un exigente y raro suceso con Crystal Palace

El Crystal Palace tendrá que hacer frente a cinco partidos en diez días a finales de diciembre, entre Premier League, Copa de la Liga y Conference League.

Los de Oliver Glasner sellaron este miércoles su pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga al vencer en Anfield al Liverpool, lo que congestiona su calendario para la recta final del año.

El Palace se medirá al Shelbourne en la Conference el 11 de diciembre, tres días después al Manchester City en Premier League, el 16 de diciembre al Arsenal en los cuartos de final de la Copa de la Liga, el 18 de diciembre al KuPs en Conference y el 21 de diciembre al Leeds United en Premier.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos, festejan una victoria con Crystal Palace AFP

La congestión de partidos por las competiciones europeas, ya que el Arsenal juega la Champions League y el Palace está en la Conference, complica encontrar una fecha diferente a esos cuartos de final de Copa y puede obligar a Glasner a hacer algo similar a lo que le ocurrió a Jürgen Klopp en 2019, cuando tuvo que disputar una ronda de la Copa de la Liga y las semifinales del Mundial de Clubes con 24 horas de diferencia entre un partido y otro.

Publicidad

El técnico alemán decidió alinear en la Copa de la Liga un once lleno de canteranos que perdió 0-5 contra el Aston Villa.