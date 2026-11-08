Otra figura de Bayern Múnich se sumó a la enfermería; a recuperarse junto a Luis Díaz

El guardameta y capitán del Bayern, Manuel Neuer (40 años), que salió lesionado el sábado en Maguncia en un partido de la Bundesliga, sufre una rotura parcial de un tendón del pie derecho, anunció el domingo el club muniqués en un comunicado.

En su 550º partido de Bundesliga, Neuer se convirtió el sábado en el jugador de mayor edad del Bayern en disputar un encuentro del campeonato alemán, con 40 años y 225 días.

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Pero tuvo que retirarse en el minuto 45, al resentirse del pie derecho.

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Los exámenes realizados en Múnich revelaron una "rotura parcial de un tendón del pie derecho", explicó el Bayern, que causará "baja por el momento", aunque la entidad no precisó el tiempo de recuperación.



Según medios alemanes, Neuer estará de baja al menos hasta el parón invernal, entre finales de diciembre y principios de enero.

Hasta entonces, el Bayern tiene nueve partidos en su calendario: cinco de Bundesliga, dos de Liga de Campeones y uno de Copa.

Manuel Neuer, arquero del Bayern Múnich AFP

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A sus 40 años, Neuer había renovado a mediados de mayo su contrato con el Bayern por una temporada más.

En el desplazamiento a Augsburgo (2-2) el 10 de octubre, sintió dolores en el pie derecho. Desde entonces, solo ha jugado los dos partidos de Liga de Campeones contra el Arsenal (2-2) y en Madrid contra el Atlético (victoria por 2-0), así como la primera parte en Maguncia el sábado.

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Su sustituto será Jonas Urbig (23 años), fichado en enero de 2025 y llamado a tomar el relevo de Neuer en la portería muniquesa cuando el capitán se retire.

"Es muy probable que lo deje" al final de la temporada 2026/27, reconoció Neuer a finales de julio, durante la preparación veraniega del Bayern.