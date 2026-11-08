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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, chico de portadas en Portugal; llega en alto nivel a Selección Colombia

Luis Javier Suárez, chico de portadas en Portugal; llega en alto nivel a Selección Colombia

El samario le otorgó tres puntos vitales a Sporting Lisboa en duelo frente a Moreirense por Liga de Portugal, y tras su nueva actuación, se ganó los elogios en la prensa. ¡Acá lo que dijeron de Luis Javier Suárez!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Luis Javier Suárez, figura del Sporting de Lisboa.
Luis Javier Suárez, figura del Sporting de Lisboa.
Foto: AFP

Luis Javier Suárez volvió a ser importante en el ataque de Sporting Lisboa. El delantero samario le otorgó tres puntos vitales a los 'leones', al marcar el único gol frente al Moreirense, el sábado anterior, en partido por la Liga de Portugal que se efectuó en el campo del estadio José Alvalade.

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La anotación del atacante de nuestro país se presentó al minuto 61, mismo en el que demostró su gran conducción con el balón y su buena pegada desde afuera. Lo cierto, es que tras la victoria obtenida, y el nuevo festejo de gol para el exAlmería, en la prensa deportiva de Portugal se rindieron a Suárez Charris; fue el chico de las portadas.

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En ese orden de ideas, en la primera plana del diario 'Record' se leyó lo siguiente: "Mágico Suárez", acompañado de un fotografía del atacante, de 28 años, y el descriptivo: "Golazo del colombiano ilumina el estreno del nuevo entrenador".

Luis Javier Suárez es portada en los medios de Portugal.
Luis Javier Suárez es portada en los medios de Portugal.
Fotos de Record y de O Jogo

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Mientras que en la cubierta del tabloide 'O Jogo', la reseña para la actuación del delantero de la Selección Colombia fue la siguiente: "Rugido de Suárez", y al igual que en 'Record' hicieron énfasis en que su tanto le permitió un buen estreno al nuevo DT de los 'leones', Paulo Fonseca.

Lo que dijo Luis Javier Suárez tras el partido:

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"Sí, fue un partido muy complicado. Sabíamos que el Moreirense se replegaría mucho y dependía de nosotros tener paciencia, encontrar los pequeños espacios que dejaban e intentar marcar un gol para romper su resistencia. El equipo mereció los tres puntos y estoy contento por ello", indicó el oriundo de Santa Marta en declaraciones que replican en la web del medio 'O Jogo'.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
Getty Images

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Y añadió: "Creo que tuvimos mucha posesión, fuimos superiores en los parámetros del juego, pero necesitamos ser más efectivos para no tener que esperar hasta el minuto 60 o 70 para conseguir el primer gol. En cualquier caso, vamos por buen camino y debemos seguir así".

Reviva acá el gol de Luis Javier Suárez:

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