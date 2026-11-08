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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Castaño y Atlético Mineiro le dijeron adiós a la Copa de Brasil; los eliminó Gremio

Kevin Castaño y Atlético Mineiro le dijeron adiós a la Copa de Brasil; los eliminó Gremio

Atlético Mineiro, que tiene en sus filas a Kevin Castaño, perdió 3-1 en el marcador global con Cruzeiro en la serie de semifinales. La otra llave la protagonizan Vasco y Palmeiras.

Por: EFE
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Kevin Castaño, volante colombiano que milita en Atlético Mineiro.
Kevin Castaño, volante colombiano que milita en Atlético Mineiro.
Foto: AFP

Gremio se clasificó este sábado a la final de la Copa de Brasil, tras vencer al Atlético Mineiro de Kevin Castaño con un marcador global de 3-1 en semifinales, y espera al mejor de la otra serie, que definirán este domingo Vasco da Gama y Palmeiras.

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El club de Porto Alegre empató 1-1 este sábado en la cancha de Atlético Mineiro bajo un intenso temporal, sobre todo en la mitad del segundo tiempo. De esta forma hizo la ventaja obtenida en el partido de ida, que ganó por 2-0 en su estadio.

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El primer tiempo fue de absoluto dominio del Atlético Mineiro. A los 26 minutos, Renan Lodi inauguró el marcador para los locales y encendió la ilusión del 'galo'.

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Tras ese gol, el equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez dispuso de claras ocasiones para estirar la ventaja, pero los zagueros gremistas, junto a la actuación del arquero Weverton, convertido en el gran héroe de la tarde, aplacaron las expectativas.

Kevin Castaño con Atlético Mineiro.
Kevin Castaño con Atlético Mineiro.
Getty Images.

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Antes de marcharse al descanso, fue un remate de cabeza de Carlos Vinicius el que dejó todo en tablas y le dio un respiro al once de Renato Gaúcho en el estadio Arena MRV.

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En el complemento, además de la intensidad del juego, el clima cobró protagonismo.

Promediando la segunda mitad, la fuerte tormenta provocó el parpadeo de las luces del estadio, lo que obligó al árbitro a detener las acciones durante unos segundos, aunque se normalizó rápidamente y el partido continuó sin mayores contratiempos.

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Sobre el final del partido, el Mineiro quedó con un jugador menos, luego de que Vitão viera la tarjeta roja por una entrada peligrosa sobre Martin Braithwaite.

Este domingo 8 de noviembre, Vasco da Gama y Palmeiras, con colombianos a bordo, definirán al segundo finalista a partir de las 3:00 de la tarde, en horario de nuestro país, en Río de Janeiro.

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El partido de ida lo ganó Palmeiras por 1-0.

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