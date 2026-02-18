Partidos EN VIVO HOY 18 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Este miércoles, la agenda futbolera está 'cargada' con buenos compromisos. Siguen los 'play-offs' de la Champions League, la fase previa en Copa Libertadores y hay acción en la Liga BetPlay I-2026 y también en la Liga de Campeones femenina, donde sale al ruedo el Real Madrid con Linda Caicedo.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY miércoles 18 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Real Madrid Femenino vs. París FC Femenino
|12:45 p.m. - Champions League Femenina - Disney+ Premium
|Qarabag FK vs. Newcastle
|12:45 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN
|Levante vs. Villarreal
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|AC Milan vs. Como 1907
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 5
|Arsenal Femenino vs. OH Leuven Women
|3:00 p.m. - Champions League Femenina - Disney+ Premium
|Club Brugge vs. Atlético Madrid
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Wolverhampton vs. Arsenal
|3:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Bodø/Glimt vs. Inter de Milán
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN
|Llaneros Femenino vs. Deportivo Pasto Femenino
|4:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|O´Higgins vs. Bahia
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
|Defence Force vs. Philadelphia Union
|6:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|Nacional Potosí vs. Botafogo
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
|Junior vs. América de Cali
|7:30 p.m. - Liga B.etPlay DIMAYOR - Win
|Barcelona SC vs. Argentinos Juniors
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium,, Pluto Tv, Telefé YouTube, ESPN
|O&M FC vs. FC Cincinnati
|8:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|Cartaginés vs. Vancouver Whitecaps
|10:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium