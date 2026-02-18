Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol 2026: así le fue a Fernando Gaviria

Clasificación general de la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol 2026: así le fue a Fernando Gaviria

Este miércoles comenzaron las emociones de la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol 2026 y acá le contamos sobre el desempeño de Fernando Gaviria y otros tres colombianos.

Por: EFE
Actualizado: 18 de feb, 2026
Comparta en:
Fernando Gaviria, ciclista del Caja Rural.
Fernando Gaviria, ciclista del Caja Rural.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad