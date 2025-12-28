¿Nacional le debe plata a Marino Hinestroza?; Dictamen final y mensaje hacia Argentina

El fichaje de Marino Hinestroza a Boca Juniors aún no se ha completado y desde Argentina estaban apuntando contra Atlético Nacional, por una información en la que supuestamente el equipo antioqueño le estaba debiendo un dinero al futbolista y su agente, algo que habría generado malestar en el club paisa, que decidió, como pocas veces, salir a aclarar y negar esas afirmaciones hechas en las últimas horas.

Por eso, este domingo 28 de diciembre el club 'verdolaga' emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que aunque no nombró ni al club 'xeneize', ni al joven futbolista, dejó claro que no hay deudas con nadie en la institución.



Nacional no le debe dinero a Marino Hinestroza

Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores o parte vinculada.

De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados.

Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club.



COMUNICADO OFICIAL - Atlético Nacional 📄🇳🇬 pic.twitter.com/Zi6ccmIBG0 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 28, 2025

Con este panorama se esperan que se vengan días y semanas de más negociaciones entre todas las parte involucradas en esta posible transferencia que llevaría Marino Hinestroza a Boca Juniors. Sin embargo, extraoficialmente se habla que en las huestes de los 'verdolagas' no estarían de acuerdo con los 5 millones de dólares que quiere pagar el cuadro argentino, ya que un alto porcentaje se iría para el Columbus Crew, de Estados Unidos, club que también tiene un porcentaje del jugador colombiano, por lo que el dinero que entraría a las arcas de los antioqueños no sería lo que pensaban.

La molestia de Atlético Nacional se da en especial por notas de prensa en Argentina como en el caso de 'TyC Sports', que afirmó que el cuadro colombiano "amenza con poner trabas al pase de Hinestroza a Boca", y que los antioqueños supuestamente "mantiene una deuda con el jugador y pretende que la resigne para dejarlo ir. Entre los clubes el acuerdo es total y el jugador también tiene arreglado el contrato con el Xeneize".