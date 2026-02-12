A Luis Díaz lo ponen por encima de un rival en el Mundial 2026: "No pude limpiarle la bata"

Luis Díaz es la sensación del fútbol alemán y europeo gracias a sus brillantes actuaciones en su primera temporada con la camiseta del Bayern Múnich. El fin de semana pasado anotó triplete contra el Hoffenheim en la Bundesliga y el miércoles anotó gol frente al Leipzig por la Copa. Sus números siguen sorprendiendo a los aficionados y en las últimas horas dejó con la boca abierta a un exjugador que fue campeón con Roma Real Madrid y AC Milan, y mundialista con la Selección de Italia.

Se trata de Antonio Cassano, quien en charla en el podcast 'Viva el fútbol' se regó en elogios para el guajiro, pero a la par destrozó a una figura de la Serie A de Italia. “Leao es un desastre, ni siquiera puede limpiarle la bata a Luis Díaz. No baila, ni hace trampas ni nada de eso, él marca la diferencia", dijo de entrada.

Leao apenas registra ocho goles y dos asistencias con el AC Milan en esta temporada y por eso Cassano lo ve a mucha distancia del nivel del colombiano, a quien enfrentará en el Mundial de 2026. "En Italia, incluso los malos se hacen pasar por buenos; hay veinte categorías de diferencia entre ambos. Díaz lleva 18 goles y 14 asistencias en 30 partidos”, concluyó el exvolante ofensivo.

Rafael Leao, jugador del Milan. Getty Images

¿Quién es Antonio Cassano?

Es un exfutbolista italiano nacido el 12 de julio de 1982 en Bari. Considerado uno de los talentos más naturales del fútbol italiano en los años 2000, se desempeñaba como delantero o mediapunta, destacándose por su técnica, creatividad y capacidad para asistir y marcar goles.



Debutó profesionalmente con el Bari en la Serie A y en 2001 fichó por la Roma, donde vivió una de sus primeras grandes etapas, superando los 30 goles con el club. En 2006 pasó al Real Madrid, equipo con el que ganó LaLiga 2006-07, aunque su rendimiento fue irregular. Posteriormente brilló en la Sampdoria, antes de jugar en el Milan, donde conquistó la Serie A 2010-11 y la Supercopa de Italia. También tuvo pasos por Inter y Parma.

Con la selección de Italia, disputó 39 partidos y marcó 10 goles. Participó en la Eurocopa 2004, fue subcampeón en la Euro 2012 y jugó el Mundial 2014.