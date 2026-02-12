Insólito error del arquero del Barcelona y gol de Atlético de Madrid en Copa del Rey

De no creer lo que pasó en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Este jueves 12 de febrero, cuando transcurría el minuto cinco, en el estadio Metropolitano, el marcador se abrió a favor del Atlético de Madrid, luego de un error del guardameta del Barcelona. Y es que, tras un pase de Eric García, hacia atrás, Joan García no pudo controlar el esférico y terminó en gol.

El arquero intentó reaccionar, corrió hacia atrás y se lanzó para evitar que la pelota pasara la línea de meta, pero no lo logró. De inmediato, se mostró afectado por lo ocurrido y, por eso, sus compañeros acudieron a abrazarlo, darle ánimo y hacerle saber que ya había pasado. Eso sí, fue el primer baldado de agua fría, ya que después Antoine Griezmann marcó el 2-0.

Joan García, arquero del Fútbol Club Barcelona, en un partido de la Champions League AFP

Vea el error de Joan García, en Atlético de Madrid vs. Barcelona, por la Copa del Rey

¡ERROR DEL ARQUERO DE BARCELONA Y ATLÉTICO DE MADRID ABRE EL MARCADOR EN LAS SEMIFINALES DE LA #CopaDelReyxWIN! 🔴🔵⚽🏆 pic.twitter.com/OCCwufWIvP — Win Sports (@WinSportsTV) February 12, 2026