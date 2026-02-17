Emilio Aristizábal ya tiene nuevo equipo; "le damos la bienvenida al talento colombiano"

Emilio Aristizábal vivirá una nueva experiencia en el fútbol y la primera en el exterior. Toronto FC anunció este martes 17 de febrero, la adquisición del delantero, procedente de Atlético Nacional, en condición de préstamo con opción de compra para la temporada 2026 de la MLS. Así lo presentaron en el equipo norteamericano, con un comunicado, dando detalles.

"El jugador ocupará una plaza en la Sub-22 y un puesto en la convocatoria internacional. El futbolista se incorporará a la plantilla a la espera de recibir sus reconocimientos médicos y el Certificado de Transferencia Internacional. Hay un nuevo talento colombiano cargando. Te damos la bienvenida", se leyó de entrada en redes sociales y página web oficial del club.

Pero no fue lo único y desde la institución canadiense, se pronunciaron. "Estamos encantados de que Emilio Aristizábal se una a nosotros para el 2026. Se ha consolidado como uno de los jóvenes talentos ofensivos más destacados de Colombia y estamos entusiasmados de comenzar nuestro camino juntos", afirmó Jason Hernández, gerente general del Toronto FC.

"Viene de un excelente 2025, con un rendimiento ofensivo impresionante con tan solo 19 años, y esperamos que siga creciendo en nuestro club, así como lo hizo con su equipo anterior y vistiendo la camiseta de la Selección Colombia", sentenció. Además, revelaron que usará el dorsal 17, antes de hacer un repaso por lo que ha sido su carrera, resaltando sus estadísticas.



Emilio Aristizábal, delantero de la Selección Colombia Sub-20, en un partido del Sudamericano AFP

"El delantero de 20 años se une al Toronto, tras pasar 2025 cedido en Fortaleza, donde registró 12 goles y dos asistencias en 36 partidos, consolidándose como uno de los jóvenes talentos más prometedores de Colombia. El nacido en Medellín comenzó su carrera profesional en Atlético Nacional, luego de haberse formado en sus categorías inferiores", repasaron.

Cabe aclarar que Emilio Aristizábal ha representado a la Selección Colombia Sub-20, debutando en un partido preparatorio contra Perú el 30 de junio de 2024. Ya en el 2025, el delantero participó en el Mundial de Chile, disputando cinco partidos, incluyendo el juego por el tercer puesto, donde Colombia consiguió la medalla de bronce, tras derrotar a Francia 1-0.