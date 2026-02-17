DT de equipo rival se 'rinde' ante Linda Caicedo; "de clase mundial, una de las mejores del mundo"

El Real Madrid femenino confía en el gran momento de la colombiana Linda Caicedo para superar el miércoles al París CF en la vuelta de 'play-off' de Champions League y repetir el Clásico ante el Barça.

Las madrileñas deben defender en el Estadio Alfredo Di Stéfano la ventaja de 3-2 lograda hace una semana en París para avanzar por tercera vez en su historia a los cuartos de final del torneo europeo.

Los tantos de Caroline Weir, Athenea del Castillo y de Caicedo sirvieron para que el cuadro madridista lograse la primera victoria ante un conjunto contra el que sumaba dos derrotas y un empate en los tres enfrentamientos previos. La colombiana, además, sumó una asistencia en una destacada actuación.



Linda Caicedo con el Real Madrid femenino. AFP

"Tener solo un gol de ventaja te mantiene en alerta. Es un partido que vamos a tener que jugarlo para ganarlo. Todo lo que no sea eso, pensar que venimos con un gol de París, es equivocarnos", declaró el técnico blanco Pau Quesada en rueda de prensa previa.

"El equipo a nivel futbolístico se encuentra cómodo. Donde también debe encontrarse cómodo es, en ese ida y vuelta, recibir un golpe, levantarse y seguir al mismo nivel de juego y de fluidez", añadió Quesada.



- Jugadora "de clase mundial" -

El París CF, que viene de una racha de tres derrotas, dos veces 3-0 contra el PSG —una de ellas en la Copa de la Liga— y la sufrida frente al Real Madrid, deberá encontrar la manera de cómo frenar Caicedo, que firmó el tercer gol en la ida.

La vallecaucana es "un fenómeno", indicó Sandrine Soubeyrand, entrenadora del equipo francés. "De clase mundial, una de las mejores jugadoras del mundo", subrayó la preparadora, que espera remontar la eliminatoria.

El resultado "nos permite seguir con vida y tener esperanza para la vuelta, todo es posible", declaró Soubeyrand tras la derrota en el estadio Charléty.

"La diferencia no es enorme" con el Real, dijo, aunque "no tenemos los mismos medios, ni los mismos proyectos" en comparación con el gigante madrileño, cuya sección femenina va en aumento.

Con sólo un gol en contra, "estamos a la vez un poco lejos y muy cerca", insistió Soubeyrand, sobre todo porque su equipo ya ganó en el Alfredo Di Stéfano, el feudo de las madridistas, hace algo más de dos años, en la fase de grupos, con un marcador de 1-0, que les llevó a la prórroga.

El gol de la victoria lo anotó Gaëtane Thiney, directora deportiva desde comienzos de año de la sección femenina del club propiedad de la familia Arnault.