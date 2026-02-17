El colombiano con menor publicidad va viento en popa en Vasco da Gama; no es Marino Hinestroza

Vasco da Gama le apostó en este 2026 al talento colombiano, fichando a Marino Hinestroza, Carlos Andrés Gómez y Johan Rojas, quienes se unieron a su compatriota Carlos Cuesta. Los dos primeros fueron anunciados con 'bombos y platillos'; no obstante, el que ha tenido figuración no ha sido ni el exNacional ni el extremo con pasado en Millonarios; incluso por sus actuaciones recientes, puede que se merezca un lugar inamovible en la titular.

Dicho 'cafetero' es Rojas, quien pese a haber tenido un inicio 'turbulento' con el club, y hasta haber sido regañado fuertemente por Fernando Diniz en un partido, ha ido mejorando en su rendimiento y fue pieza clave en la clasificación del 'gigante de la Colina' hacia la siguiente ronda del Campeonato Carioca contra Volta Redonda. El mediocampista con pasado en La Equidad (actualmente Internacional de Bogotá) fue aplaudido por la afición en el estadio Sao Januário.

"Creo que lo más importante es tener confianza en nosotros mismos. Creo que Diniz nos protegió bastante, nos dio confianza. Creo que eso se reflejó en la segunda mitad", expresó Rojas en declaraciones que replican en la web del medio 'Globo Esporte'.

Johan Rojas, extremo colombiano que milita en Vasco da Gama. X de @VascodaGama

Rojas Echavarría ingresó para la segunda parte de la contienda en el São Januário, reciendo el apoyo de los 'torcedores'. Su gran desempeño le permitió recibir aplausos. El medellinense agradeció ese respaldo.



"Tengo que agradecer a la afición, que me ha brindado tanto apoyo desde mi llegada. No esperaba tanto apoyo y cariño. Es maravilloso sentir el cariño de la gente. Esperamos lograr nuestros objetivos para que todos estén contentos", dijo.



Los números de Johan Rojas en el partido frente al Volta Redonda

El colombiano, de 23 años, realizó nueve remates en 45 minutos, dio 32 pases precisos y provocó tres faltas. Además, casi anotó una volea tras un centro de Gómez, pero su disparo fue atajado por el arquero rival.



Esto dijo Fernando Diniz tras el buen partido de Rojas

"Rojas volvió a brillar. Ya es titular y está ganando experiencia, al igual que Gómez. Lleva un mes aquí, es un proceso natural. Su estilo de juego coincide con mis ideas. La tendencia es que gane cada vez más minutos de juego. Quizás el jugador que más aportó fue Rojas. Volvió a entrar bien, rematando bien, centrando. Sus jugadas a balón parado son muy buenas. El principal cambio fue en la moral del equipo", dijo el timonel del Vasco da Gama en rueda de prensa.