Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El colombiano con menor publicidad va viento en popa en Vasco da Gama; no es Marino Hinestroza

El colombiano con menor publicidad va viento en popa en Vasco da Gama; no es Marino Hinestroza

Dicho futbolista 'cafetero' ha ido de menos a más en Vasco da Gama, que hasta su entrenador sostuvo que "su estilo de juego coincide con mis ideas".

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de feb, 2026
Comparta en:
Marino Hinestroza, jugador colombiano en el Vasco da Gama.
Marino Hinestroza, jugador colombiano en el Vasco da Gama.
Vasco Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad