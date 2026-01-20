Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Emilio Aristizábal seguiría su carrera en el exterior; "a seguir los pasos de su padre"

Emilio Aristizábal seguiría su carrera en el exterior; "a seguir los pasos de su padre"

Finalizado su préstamo en Fortaleza, regresó a Atlético Nacional, donde no tiene espacio para ser titular, y, por eso, un club ya puso la lupa en Emilio Aristizábal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de ene, 2026
Emilio Aristizábal, delantero de la Selección Colombia Sub-20, en un partido del Sudamericano
AFP

