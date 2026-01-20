Emilio Aristizábal seguiría su carrera en el exterior; "a seguir los pasos de su padre"

Emilio Aristizábal podría vivir su primera experiencia afuera del país. Después de que su camino iniciara en Atlético Nacional, donde hizo las inferiores y debutó a nivel profesional, hasta el punto de que jugó 15 partidos, brindando dos asistencias, se fue a préstamo a Fortaleza. Allí, se consolidó, siendo titular indiscutido y demostrando sus capacidades con varios goles.

En total, el delantero disputó 2.645 minutos con los 'amix', repartidos en 36 compromisos, en los que infló las redes en 12 ocasiones. Sin embargo, el equipo bogotano no hizo uso de esa opción de compra y tuvo que regresar al 'verdolaga'. En dicha institución fueron claros con el joven jugador y el panorama para que fuera inicialista no era sencillo por Alfredo Morelos.

'El Búfalo', de buen paso por el equipo antioqueño y considerado como el mejor jugador del 2025, está cerca de resolver su situación y todo apunta a que seguirá defendiendo los colores del 'verde'. Razón por la que Emilio Aristizábal no sería titular y eso lo llevó a buscar nuevos aires. Para su fortuna, las ofertas no han faltado y desde Brasil llegó una de mucho interés.

Emilio Aristizábal, junto a su padre, Victor Hugo, en un partido de Atlético Nacional

"Ante el inminente fracaso de las negociaciones entre Vasco y Vitória por David, el club tiene otra carta bajo la manga para reforzar el ataque: el delantero centro Emilio Aristizábal, del Atlético Nacional. El hijo del exdelantero del Vitória, Víctor Aristizábal, fue ofrecido y están interesados en fichar al jugador de 20 años", afirmaron en territorio brasileño sobre el tema.



De igual manera, resaltaron algunas de sus cualidades. "Es un delantero rápido y rematador, que juega bien con el balón y va a crecer mucho. ¡Buen fichaje!", sentenciaron. Por último, el medio 'BNews' tituló una publicación, recordando a Victor Aristizábal: "Hijo del exdelantero del Vitória sigue los pasos de su padre y marca sus primeros goles de carrera", escribieron.

Recordemos que Victor Hugo vistió las camisetas de Sao Paulo, Santos, Cruzeiro, Coritiba y Vitória, en Brasil, dejando huella y una buena impresión. Además, hizo parte de las nóminas de Atlético Nacional, Valencia de España y Deportivo Cali. Ahora, es el turno de su hijo, Emilio, quien daría el salto al exterior, en lo que sería una una vivencia enriquecedora para el delantero.