Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Emilio Aristizábal tuvo el gol de Colombia dos veces; Argentina se salvó en el partido de semifinal

Emilio Aristizábal tuvo el gol de Colombia dos veces; Argentina se salvó en el partido de semifinal

El ‘9’ de la Selección Colombia Sub-20, Emilio Aristizábal, pudo romper el cero en el marcador en dos jugadas claras de la ‘tricolor’, en el duelo de ‘semis’ del Mundial.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Colombia vs. Argentina, semifinal del Mundial Sub-20

Publicidad

Publicidad

Publicidad