Emilio Aristizábal tuvo el gol de Colombia dos veces; Argentina se salvó en el partido de semifinal

Emilio Aristizábal tuvo dos chances de marcar gol en el arranque de la segunda parte de la semifinal del Mundial Sub-20 entre la Selección Colombia y Argentina, pero los defensores rivales le ganaron el duelo.

La primera fue al minuto 51 cuando tras un pase de Jhon Rentería en profundidad, el delantero de Fortaleza quedó mano a mano con el arquero albiceleste, pero no logró definir rápido y el defensor Juan Manuel Villalba logró cerrarle su remate.

Luego, al 53' nuevamente Rentería fue protagonista y disparó con potencia, exigiendo al guardameta de Argentina, quien dejó rebote y ahí fue cuando Emilio Aristizábal nuevamente pudo empujar la pelota pero Tobías Ramírez se estiró y también evitó el gol de la Selección Colombia Sub-20.