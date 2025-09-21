Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Argentina le dan con todo a Juan Fernando Quintero y Miguel Borja tras nueva derrota de River

En Argentina le dan con todo a Juan Fernando Quintero y Miguel Borja tras nueva derrota de River

Los colombianos Quintero y Borja fueron titulares en la derrota de River Plate 2-0 frente a Atlético Tucumán, por lo que la prensa argentina los criticó fuertemente por su rendimiento.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 21 de sept, 2025
Juan Fernando Quintero, en el partido frente a Atlético Tucumán
Juan Fernando Quintero, en el partido frente a Atlético Tucumán
Foto: X/ @RiverPlate

