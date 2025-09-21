En Argentina le dan con todo a Juan Fernando Quintero y Miguel Borja tras nueva derrota de River

River Plate no pasa por un buen momento. El conjunto 'millonario' cayo a mitad de semana en condición de local 1-2 contra Palmeiras en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y ayer volvió a perder, esta vez por la liga argentina, 2-0 frente a Atlético Tucumán.

Las críticas hacia el equipo no se han hecho esperar, y unos de los más afectados han sido los colombianos Juan Fernando Quintero y Miguel Borja, quienes fueron titulares, recibiendo la confianza del técnico Marcelo Gallardo.

Para el diario TyC Sports, el rendimiento de los dos jugadores 'cafeteros' fue muy malo, y así lo hicieron saber en su análisis del conjunto de la 'banda cruzada'.

Sobre Quintero dijeron: "No encontraba movilidad en sus compañeros y ello obligaba a que se tuviera que desplazar él. No tuvo sociedad con nadie, por eso tuvo que caer en el pelotazo. Poquito de Juanfer, que sufrió, sobre todo en la primera mitad, la inacción general de River en fase de ataque. En el segundo tiempo casi no la tocó y salió reemplazado. Ojalá que sea porque juega en Brasil."

Por otro lado, criticaron las estadísticas de Miguel Ángel Borja en el juego. "Van solo números. Anoten. Goles: 0 Remates al arco: 0. Minutos jugados: 94. Es el nueve de River Plate. Deleznable partido."

Miguel Ángel Borja, jugador colombiano de River Plate AFP

Otro que no se salvó, fue el entrenador Marcelo Gallardo, quien es objeto de muchos juicios por parte de los periodistas e hinchas de River, ya que opinan que sus dirigidos no juegan bien y los resultados no son los óptimos. "Otro once inicial difícil de entender, por más que en el horizonte próximo aparezca Palmeiras. No cabe la excusa de "un equipo que no juega habitualmente". Puede ser que estos nombres no se repitan, pero lo que sí hace un plantel es entrenar habitualmente. En torno a una idea pueden variar los intérpretes, pero el sentido de juego al menos debe ser distinguible", comentaron sobre el DT.

Además, añadieron: "Está complicado lo del entrenador de River, porque nadie lo evalúa, es decir, ya se lo ha anunciado como futuro CEO: él se audita a sí mismo. Entonces, como no se vislumbran cosas positivas, la incertidumbre sobre el devenir de un equipo que, juegue quien juegue, no da pie con bola, es absoluta. Habrá que esperar al milagro en San Pablo y si no sucede, bueno, veremos. Lo de hoy cierra una semana pésima."

Ahora, River Plate se enfocará en darle la vuelta a la serie de cuartos de final de Copa Libertadores, este miércoles, cuando visite a Palmeiras en el estadio Allianz Parque.