Clasificación de la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2025: Remco Evenepoel, campeón

En Kigali, capital de Ruanda, los mejores corredores se dieron cita en el Mundial de ciclismo. Este domingo 21 de septiembre, se llevó a cabo la contrarreloj masculina élite, que contó con un recorrido de 40,6 kilómetros, varios ascensos y adoquines, por lo que era no fácil. Sin embargo, Remco Evenepoel volvió a brillar y fue campeón.

El belga demostró, una vez más, por qué es el mejor en la 'crono' y defendió la corona que había conseguido en el 2024. En esta ocasión, tuvo un duro rival en competencia, como Tadej Pogacar, pero no pudo hacer mucho. De hecho, Evenepoel hizo un tiempo de 49 minutos y 46 segundos, tomándole 2' 37'' de ventaja al esloveno.

Justamente, 'Pogi' culminó en la cuarta posición, por lo que se quedó con las ganas de subir al podio. Quien se hizo con el segundo lugar fue Jay Vine (Australia), a 1' 14'', mientras que Ilan van Wilder (Bélgica) completó los cajones, a 2' 36''. Se vio un gran espectáculo en territorio africano, donde se vivió una fiesta.

Capítulo aparte para dos latinoamericanos. En primera instancia, el mexicano Isaac del Toro dejó claro que tiene con qué dar de qué hablar en las próximas temporadas. El subcampeón del Giro de Italia terminó quinto en la clasificación final, a 2' 40'' de Remco Evenepoel. Pero no fue el único que hizo de las suyas en carretera.

Walter Vargas, quien fue el único representante de Colombia en esta prueba del Mundial de ciclismo, se lució. En el primer parcial, fue 11, mientras que en el segundo referencial, quedó décimo. Había ilusión, pero se pinchó y al 'escarabajo' le alcanzó para hacerse con la plaza número 14 en la clasificación, a 4' 04''.

Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, los dos favoritos a ganar la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2025 Getty Images

Clasificación de la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2025

1. Remco Evenepoel (Bélgica) - 49' 46''

2. Jay Vine (Australia) - a 1' 14''

3. Ilan van Wilder (Bélgica) - a 2' 36''

4. Tadej Pogacar (Eslovenia) - a 2' 37''

5. Isaac del Toro (México) - a 2' 40''

6. Andreas Leknessund (Noruega) - a 2' 57''

7. Luke Plapp (Australia) - a 3' 03''

8. Bruno Armirail (Francia) - a 3' 06''

9. Thymen Arensman (Países Bajos) - a 3' 39''

10. Stefan Küng (Suiza) - a 3' 48''