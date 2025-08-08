Publicidad

Al Nassr va por competencia de Luis Díaz en Bayern Múnich; le dejaría vía libre en el equipo

Al Nassr donde juega Cristiano Ronaldo, tiene muy avanzado el fichaje de una estrella que juega en la posición de 'Lucho' Díaz, y esto le despejaría el camino al colombiano en el Bayern Múnich.