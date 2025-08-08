Al Nassr va por competencia de Luis Díaz en Bayern Múnich; le dejaría vía libre en el equipo

Al Nassr quien aún está a pocos días de iniciar su temporada oficial en Arabia Saudita, está en la búsqueda de reforzar su plantilla y para ello, tiene los 'ojos puestos' en una importante ficha del Bayern Múnich.

El conjunto saudí trabaja fuertemente en dos refuerzos de alto calibre, pues la prensa española confirma que ya está todo listo para que Iñigo Martínez sea nuevo jugador del club saudí, proveniente del Barcelona, y ahora, van fuertemente por Kingsley Coman.

El francés quien ha sido pieza titular en el cuadro 'bávaro' tras la lesión de Jamal Musiala, podría decir adiós muy pronto, pues según el periodista Fabrizio Romano —experto en fichajes— reveló que "Ya hay una propuesta sobre la mesa tanto para el jugador como para el Bayern, con negociaciones en curso entre todas las partes. Se están llevando a cabo conversaciones para tomar decisiones lo antes posible", escribió en su cuenta de X.

De esta manera, si se da dicha transferencia, uno de los beneficiados sería Luis Díaz, el colombiano está ganando terreno en Alemania, y con la salida de Coman, quien también acostumbra a jugar en la posición de 'Lucho' (que es por banda izquierda), lo dejaría como la opción principal del DT Vincent Kompany, de tenerlo como habitual titular.

🚨🟡🔵 More on Kingsley Coman and Al Nassr exclusive story.



There’s already proposal on the table for both player and Bayern, with negotiations ongoing between all parties.



Talks underway to make decisions as soon as possible. pic.twitter.com/V2qpuiN0n4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

El futbolista francés, según 'Transfermarket' está tazado en 30 millones de euros y tiene contrato vigente con el Bayern Múnich hasta el 2027, lo que tendría que dejarle un buen dinero al club alemán si se da su salida, al ser una pieza importante del club.

Con 29 años, Coman sería una más de las superestrellas que estarían en el Al Nassr, además de Cristiano Ronaldo, la principal figura del club, compartiría vestuario con Sadio Mané, Marcelo Brozović, el recién llegado Joao Felix, y con la casi confirmada contratación de Iñigo Martínez.

Cabe recordar que en el último partido de Kingsley Coman, ante el Tottenham, el francés jugó por la banda derecha, mientras que Luis Díaz lo hizo por la izquierda, su posición habitual.

La presencia del colombiano ha obligado a Coman a cambiar de perfil, algo que ya se evidenció en el juego también preparatorio anterior frente al Lyon. En ese encuentro, el francés arrancó por la izquierda, pero en la segunda mitad, tras el ingreso del guajiro, se desplazó a la banda derecha.

Se espera en que pueda terminar las conversaciones entre ambos clubes, ya que Al Nassr tendrá su debut oficial el martes 19 de agosto en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita frente Al Ittihad, mientras que Bayern Múnich hará su debut oficial por la Supercopa de Alemania frente a Sttugart el sábado 16 del mismo mes.