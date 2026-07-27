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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A cuántos goles llegó Dayro Moreno y qué diferencia le sacó a Falcao; acá goleadores históricos

A cuántos goles llegó Dayro Moreno y qué diferencia le sacó a Falcao; acá goleadores históricos

Dayro Moreno sigue demostrando que es letal en el área rival, y tras una nueva anotación con Once Caldas, sus números aumentaron en la tabla de goleadores de todos los tiempos del FPC.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Dayro Moreno, goleador y figura del Once Caldas.
Dayro Moreno, goleador y figura del Once Caldas.
Foto: Colprensa

Dayro Moreno sigue demostrando que es un auténtico 'killer'. El tolimense dejó su sello goleador en lo que fue la victoria 5-1 de Once Caldas sobre Cúcuta Deportivo, en partido válido por la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026.

El experimentado atacante, de 40 años, comenzó con pie derecho una nueva campaña en el fútbol profesional colombiano, inflando las redes rivales, y dicha anotación contra el 'motilón', sirvió además, para ampliar sus réditos en cuanto al máximo artillero de la historia del torneo de nuestro país. ¡Moreno Galindo sigue estando en modo 'on fire'.

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Vea el golazo de Dayro Moreno, en Once Caldas vs. Cúcuta, por la Liga BetPlay

Esta nueva diana de Dayro Mauricio selló la goleada del 'blanco-blanco' en el Palogrande, fue una exquisita definición en la que 'bañó' al arquero del Cúcuta, Federico Abadía, y quién poco y nada pudo hacer ante el talento del número '17' del Once.

¿A cuántos goles llegó Dayro Moreno y qué diferencia le sacó a Falcao, con respecto a la tabla de goleadores históricos de Colombia?

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En ese orden de ideas, Dayro Moreno completó 262 'gritos sagrados' en el balompié 'cafetero', y sigue siendo, de lejos, el máximo artillero de la historia en el certamen nacional.

Dayro Moreno
Dayro Moreno, goleador y figura del Once Caldas.
Foto: Colprensa

Igualmente, hay que indicar que dicho gol al Cúcuta significó el 388 en su carrera deportiva, y dejó atrás a Radamel Falcao García, quien tiene 356 anotaciones. En este listado también aparecen los nombres de Carlos Bacca, delantero al servicio del Junior de Barranquilla, con 347 dianas, y Víctor Hugo Aristizábal, ya retirado, con 346.

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Tabla de máximos goleadores históricos del fútbol colombiano:

1. Dayro Moreno (Once Caldas - vigente) 384 goles
2. Radamel Falcao (vigente) 357 goles
3. Víctor Hugo Aristizábal (retirado) 346 goles
4. Carlos Bacca (Junior de Barranquilla - vigente) 346 goles
5. Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe - vigente) 293 goles

Reviva acá el golazo de Dayro Moreno en Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo:

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