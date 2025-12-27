En Italia piden calma con la recuperación de Duván Zapata; "aún no ha vuelto a su mejor nivel"

El cierre de 2025 para Duván Zapata ha sido muy paciente. Tras haber superado una de las pruebas más difíciles de su carrera, una rotura de ligamentos que lo mantuvo fuera de las canchas por casi un año, el 'toro' se encuentra hoy en un escenario de readaptación física en el Torino. Aunque su regreso es una noticia celebrada en Turín, las voces expertas coinciden en que el atacante caucano todavía está lejos de su pico de rendimiento.

En la antesala del enfrentamiento entre Torino y Cagliari por la jornada 17 de la Serie A, Robert Acquafresca, exdelantero italiano con pasado en ambos clubes, analizó el presente del colombiano. Para Acquafresca, el diagnóstico es claro: Zapata atraviesa un periodo de transición natural tras una inactividad tan prolongada. "Torino tiene un ataque excelente, entre los equipos de ese nivel, el Granata es uno de los mejores. Me alegraría mucho ver a Zapata como estaba antes de su lesión. No será fácil porque tiene que ganar confianza y consistencia. Actualmente está en un periodo de transición", afirmó el exfutbolista en declaraciones recogidas por el medio italiano 'ToroNews'.

Acquafresca subrayó un detalle técnico fundamental: la ausencia de esas carreras al espacio que solían ser la marca registrada del 'cafetero'. La falta de esa explosividad sugiere que el jugador aún no tiene una plena seguridad en su respuesta física, priorizando un juego más posicional mientras recupera el ritmo competitivo. "El gol contra Milan fue de delantero, lo metió entre las piernas del defensa. Todavía no confía plenamente en sus habilidades. Mi primer recuerdo de él son sus carreras al espacio, pero aún no he visto ninguna. Espero verlo de nuevo a su nivel", agregó.



Duván Zapata en Torino X @SerieA

Los números de la temporada 2025/2026 reflejan esta realidad. De los 12 partidos disputados hasta la fecha, el exAtalanta solo ha sido titular en cuatro ocasiones. Su aporte goleador se resume en un tanto ante el AC Milan y una asistencia, cifras discretas para un delantero que acostumbraba a dominar las áreas de Italia. Bajo la dirección técnica de Marco Baroni, el club ha optado por una gestión gradual. La competencia interna, con figuras como Giovanni Simeone, ha permitido que el equipo mantenga un ataque competitivo mientras esperan que el capitán retome su nivel.

Con el duelo contra el Cagliari de Yerry Mina, Zapata tiene una nueva oportunidad para demostrar que su vuelta a las canchas va por buen camino. El camino de su recuperación ha sido largo, pero en Turín nadie duda de que el liderazgo de Duván sigue siendo clave para su equipo, incluso sin su aporte al 100%.