Estrella de la Selección de España se perderá el Mundial 2026, debido a grave lesión

Trágicas noticias llegaron para una de las figuras de la 'roja', quien será baja para la Copa del Mundo, debido a una gravísima lesión, que le costará varios meses para recuperarse.

Por: EFE
Actualizado: 10 de feb, 2026
Editado por: Gol Caracol
Samu Aghehowa se perderá el Mundial 2026, debido a una lesión de ligamentos cruzados.
Foto: Getty Images.

