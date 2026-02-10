¿Cuántos años cumple Falcao García y quiénes son los más veteranos de la Liga BetPlay 2026?

Falcao García celebra sus 40 años. El delantero de Millonarios está de festejo este 10 de febrero, cumpliendo un año más de vida, en una carrera llena de éxitos, certificados en una rica hoja de vida con pasos fulgurantes por Porto, Atlético de Madrid, Galatasaray y Mónaco, entre otros. Además, con un sello único en la Selección Colombia, de la que es el máximo goleador histórico.

Ese nuevo onomástico cogió al 'Tigre' vestido con la camiseta de los 'embajadores', a donde regresó ya en la búsqueda de un cierre en el fútbol profesional cumpliendo su deseo y tratando de aportar al máximo en pro de un título en la Liga Betplay.

En medio de ese hecho, en Gol Caracol presentamos el top-10 de los más veteranos del balompié de nuestro país, en el que Falcao ocupa la quinta posición.

Lista de los jugadores más veteranos del FPC

1. Teófilo Gutiérrez



El delantero de 40 años del barrio La Chinita es el más longevo de la Liga BetPlay, ya que el próximo 17 de mayo celebrará su cumpleaños 41. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que siga figurando en nuestro país. En lo que va de este año, lleva un registro de dos goles y una asistencia en tres partidos, además de que se consagró campeón de la Liga BetPlay 2025-2, siendo vital en muchos partidos de Junior.

2. Hugo Rodallega

'Rodagol' ocupa la segunda posición de la lista al estar próximo a cumplir 41 años el 25 de julio. El delantero vallecaucano acaba de ganar el premio como el mejor jugador del fútbol colombiano en 2025 por parte de Acolfutpro, y ya ha levantado los trofeos de liga y de superliga con Independiente Santa Fe, por lo que cada vez demuestra que está más vigente que nunca en nuestro balompié.

3. Dayro Moreno

La leyenda del Once Caldas cumple sus 41 años el próximo 16 de septiembre, pero esto no le ha impedido seguir siendo un goleador nato. Dayro se convirtió hace un tiempo en el máximo artillero histórico de Colombia, la temporada pasada fue el máximo anotador de la Copa Sudamericana, y también se ganó su llamado a la Selección Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas, dejando ver que a su edad no pierde el toque y todavía tiene mucho por dar con la camiseta del 'blanco blanco'.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, celebra uno de sus goles contra Cúcuta Deportivo, por la Liga BetPlay I-2026 Twitter de Once Caldas

4. Adrián Ramos

El capitán del América es el cuarto del ranking, debido a que en el mes de enero cumplió sus 40 primaveras. Ramos, actualmente recuperándose de una lesión, se retiró a finales de 2024, pero en septiembre volvió a ponerse los guayos, y desde ahí anotó cuatro goles en 18 partidos.

5. Falcao García

El 'Tigre' se unió este martes al grupo de los 40. Luego de su salida en el mes de junio de Millonarios, volvió al 'embajador' a inicios de año, con el objetivo de cumplir su sueño de ser campeón con el equipo del que es hincha.

6. Carlos Bacca

El campeón de la Europa League con el Villarreal y el Sevilla actualmente tiene 39 años y cumplirá sus 40 el 8 de septiembre de este 2026. El goleador sufrió una grave lesión el año pasado y hasta ahora se está recuperando para volver a las canchas.

7. David Silva

El capitán de Millonarios ocupa la séptima posición del listado debido a que cumple sus 40 años en el mes de diciembre. 'Maca' se ha lesionado constantemente en el último tiempo, sin embargo, cuando ha estado en cancha siempre ha sido el principal líder de la parte ofensiva del cuadro azul de la capital.

David Macalister Silva, mediocampista y capitán de Millonarios, en un partido de la Liga BetPlay Twitter de Millonarios

8. Wilson Morelo

Con 38 años y próximo a cumplir sus 39 en el mes de mayo, el delantero del Deportivo Pasto es octavo del escalafón. El cordobés, recordado con cariño en Independiente Santa Fe por la consecución de la Copa Sudamericana en 2015, llegó al Deportivo Pasto en esta temporada proveniente de Águilas Doradas.

9. Carlos Darwin Quintero

El mediocampista de Millonarios tendrá su aniversario 39 el dia 19 de septiembre de este año. Desde su arribo al 'embajador', el tumaqueño se ha consolidado como titular tanto con el técnico Hernán Torres, como con Fabián Bustos. Antes, Carlos Darwin fue figura del Deportivo Pereira y el América de Cali además de su carrera internacional en clubes de México y Estados Unidos.

10. Milton Casco

Finalmente, la lista la cierra el argentino Milton Casco, fichaje de Atlético Nacional para 2026. El lateral, que marcó gol en el duelo del pasado miércoles entre el 'verdolaga' y el América de Cali, cumplirá 38 años este 11 de abril.