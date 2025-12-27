Kylian Mbappé rindió homenaje al fallecido Jean-Louis Gasset: "Era una enciclopedia del fútbol"

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y capitán de la selección de Francia, destacó que el técnico Jean-Louis Gasset, fallecido este viernes a los 72 años, era "una enciclopedia el fútbol".

"Una enciclopedia del fútbol se ha ido. Gracias por todo y descanse en paz. Mis condolencias a su familia y allegados", manifestó Mbappé en la red social 'Instagram'.

Jean-Louis Gasset, entrenador francés que falleció el 25 de diciembre AFP

La estrella francesa nunca coincidió con Gasset, aunque sí lo tuvo como rival desde el banquillo durante su época en el Mónaco (2015-2017) y en el PSG (2017-2024).



La reacción del capitán de Francia por la desaparición del entrenador se une a otras muchas del fútbol francés.

Publicidad

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia, la Federación Francesa de Fútbol (FFF), el Marsella, PSG y su club de formación, el Montpellier, fueron algunas de las entidades que hicieron públicos sus pésames.

Gasset, quien fue adjunto de Luis Fernández y, especialmente, de Laurent Blanc, está considerada una de las figuras más entrañables del balompié francés por sus valores humanos y carácter tranquilo rememoradas por muchos de los que le conocieron.

Publicidad

Acompañado por su inseparable gorra y muchas veces llamado para salvar a equipos en dificultades, Gasset tuvo sus dos últimas experiencias profesionales precisamente en el Montpellier (2024-2025) y en el Marsella, entre febrero y junio de 2024, periodo en el que condujo al equipo a las semifinales de la Liga Europa.

Además de haber entrenado a otros clásicos del fútbol francés como el Saint-Étienne, la carrera del legendario técnico estuvo muy unida a la del campeón del mundo de 1998 Laurent Blanc, al que acompañó, como adjunto, en el Girondins de Burdeos (2007-2010), la selección de Francia (2010-2012) y en el PSG (2013-2016).

Entre otros títulos, el dúo ganó el de Liga con el Burdeos en 2009 y otros tres entorchados ligueros con el PSG (2014, 2015 y 2016).

Gasset también dirigió a la selección de Costa de Marfil entre 2022 y 2024.

Publicidad

Como centrocampista, fue prácticamente un 'One Man Club' del Montpellier al haber disputado 263 partidos en 10 años (1975-1985).