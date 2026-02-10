Síguenos en:
"Sin Cristiano Ronaldo nadie vería la Liga de Arabia, lo están irrespetando"

Un excompañero de Cristiano Ronaldo salió en su defensa, ante la tensión que se ha generado en Arabia Saudita por la decisión de no jugar los últimos partidos con Al Nassr.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de feb, 2026
Cristiano Ronaldo, capitán y figura del Al Nassr.
