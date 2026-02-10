"Sin Cristiano Ronaldo nadie vería la Liga de Arabia, lo están irrespetando"

Cristiano Ronaldo ha causado revuelo y tensión en Arabia Saudita, debido a la rebeldía que ha mantenido de no jugar los últimos partidos del Al Nassr. El 'crack' portugués ha hecho esto como medida de protesta y malestar interno por la forma en que el Fondo de Inversión Pública (PIF) respalda en lo económico y deportivo a otros clubes como el Al Hilal, con respecto al equipo en el que milita; el experimentado deportista asegura que hay desigualdad.

Este planteamiento del capitán de la Selección Portugal ha causado eco en el mundo del fútbol, y en las últimas horas, un excompañero en Real Madrid salió en su defensa. Éste afirmó que sino por fuera por 'CR7' nadie vería la Liga de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo lamenta con Al Nassr de Arabia Saudita - Foto: Getty Images

Así fue como Toni Kroos, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 y quien compartiera camerino con el oriundo de Funchal (Madeira) en la 'casa blanca', agregó que esta competición nadie la conocía hasta que el atacante de 41 años decidió fichar por el Al Nassr.



"La liga saudí es un fenómeno extraño. Nadie había oído hablar de ella antes de la llegada de Cristiano Ronaldo, y ahora le faltan el respeto al hombre que los puso en el mapa mundial", expresó Kroos en el 'podcast Einfach mal Luppen', que conduce junto a su hermano Felix.

Y agregó en su postura: "Si Cristiano se va mañana, esta liga perderá todo su encanto. Sin Ronaldo, nadie vería la liga saudí".

En dicho formato digital, Kroos no dudó en dedicarle elogios hacia la estrella de las 'quinas'. "El mejor jugador con el que jugué fue Cristiano Ronaldo. Él marcó más goles que partidos que jugó en el Real Madrid”, concluyó diciendo el exfutbolista del Real Madrid y Bayern Múnich.



Volvería al 'ruedo' con Al Nassr

De otro lado, en los medios internacional indican que el máximo goleador en la historia de la Champions League retornaría a la competitividad con el elenco 'amarillo' de la ciudad de Riad este sábado 14 de febrero cuando visiten el campo de juego del Al-Fateh SC en el marco de la jornada 21 de la Liga de Arabia Saudita. El balón rodará a las 12:30 del día, en horario de Colombia.

Al Nassr es segundo en el campeonato con 49 puntos, a una unidad del líder Al Hilal, que fichó recientemente a Karim Benzema.