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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En León siguen gozando con los colombianos, tras salida de James Rodríguez; golazo de Daniel Arcila

En León siguen gozando con los colombianos, tras salida de James Rodríguez; golazo de Daniel Arcila

El joven futbolista Daniel Arcila fue el autor de una gran anotación, dejando regados a dos defensores y definiendo de gran manera para el triunfo de León, por la mínima, contra Pachuca.

Por: EFE
Actualizado: 2 de ago, 2026
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Daniel Arcila León
Daniel Arcila celebra gol con León - Foto:
León Oficial

El colombiano Daniel Arcila convirtió un gol para darle al León una victoria por 1-0 sobre el Pachuca. En el minuto 41, Arcila resolvió un partido trabado en mitad de la cancha, al aparecer por la banda izquierda, burlar a dos defensas y disparar de diestra.

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Pachuca luchó, pero en el 62 sufrió la expulsión de Christian Rivera y quedó con todo en contra. Fue el primer triunfo del León, decimotercero de la clasificación con tres unidades.

En el León hay actualmente cinco colombianos en el plantel profesional: Daniel Arcila, Diber Cambindo, Jhojan Romaña, Edgar Guerra y Juan Guevara.

Acá el gol de Daniel Arcila en León vs Pachuca, por Liga MX:

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