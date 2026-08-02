En León siguen gozando con los colombianos, tras salida de James Rodríguez; golazo de Daniel Arcila

El colombiano Daniel Arcila convirtió un gol para darle al León una victoria por 1-0 sobre el Pachuca. En el minuto 41, Arcila resolvió un partido trabado en mitad de la cancha, al aparecer por la banda izquierda, burlar a dos defensas y disparar de diestra.

Pachuca luchó, pero en el 62 sufrió la expulsión de Christian Rivera y quedó con todo en contra. Fue el primer triunfo del León, decimotercero de la clasificación con tres unidades.

En el León hay actualmente cinco colombianos en el plantel profesional: Daniel Arcila, Diber Cambindo, Jhojan Romaña, Edgar Guerra y Juan Guevara.

Acá el gol de Daniel Arcila en León vs Pachuca, por Liga MX:

¡GOOOOOOL DE LA FIERAAAAA! 🦁⚽️



Daniel Arcila aprovechó el error de la defensa y abrió el marcador. @clubleonfc 1-0 @Tuzos#LigaMX pic.twitter.com/5wqYQwFHT3 — FOX (@somos_FOX) August 2, 2026