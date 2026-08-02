Árbitra recibió pelotazo en pleno partido de Liga MX; hay polémica tras conocerse el video

En el partido entre Querétaro y Tigres UANL por la Liga MX la árbitra central fue la reconocida Katia Itzel, quien estuvo recientemente en el Mundial 2026, y quien fue noticia en este compromiso desafortunadamente por recibir un pelotazo de un futbolista.

La situación se dio en la mitad de la cancha luego de que la juez pitara una falta a favor de los 'felinos', y ahí fue cuando el brasileño de los 'Gallos', Paulo Victor de Almeida Barbosa, no dudó en pegarle fuerte al balón, a pesar de tener al frente a la colegiada.

Por supuesto, en redes sociales se viralizó este video de la lamentable acción del jugador de Querétaro, quien ha recibido fuertes críticas por la manera intencional en la que decidió actuar. Sin embargo, no hubo sanción disciplinaria.

Al final, Querétaro venció 3-2 a Tigres con un penalti sancionado al minuto 90+12 y que convirtió en gol el uruguayo Santiago Homenchenko.



Acá el pelotazo a Katia Itzel en Querétaro vs Tigres, en Liga MX:

🚨🚨🚨INDIGNANTE🚨🚨🚨



Independientemente del mal trabajo de Katia Itzel en el @Club_Queretaro

vs @TigresOficial es una vergüenza lo del jugador de Gallos Paulo Victor de Almeida Barbosa (muy malito por cierto), el cual después de haberse sancionado una falta en su contra, con… pic.twitter.com/XNrjOqbnVK — Francisco Chacón (@pacochaconmx) August 2, 2026