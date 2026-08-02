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Gol Caracol  / Árbitra recibió pelotazo en pleno partido de Liga MX; hay polémica tras conocerse el video

Árbitra recibió pelotazo en pleno partido de Liga MX; hay polémica tras conocerse el video

En el duelo entre Querétaro y Tigres en la liga mexicana, se dio una discutida acción en la que un futbolista le pega un balonazo a la árbitra central, Katia Itzel, quien estuvo en el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ago, 2026
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Katia Itzel
Katia Itzel, arbitra mexicana - Foto:
AFP

En el partido entre Querétaro y Tigres UANL por la Liga MX la árbitra central fue la reconocida Katia Itzel, quien estuvo recientemente en el Mundial 2026, y quien fue noticia en este compromiso desafortunadamente por recibir un pelotazo de un futbolista.

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La situación se dio en la mitad de la cancha luego de que la juez pitara una falta a favor de los 'felinos', y ahí fue cuando el brasileño de los 'Gallos', Paulo Victor de Almeida Barbosa, no dudó en pegarle fuerte al balón, a pesar de tener al frente a la colegiada.

Por supuesto, en redes sociales se viralizó este video de la lamentable acción del jugador de Querétaro, quien ha recibido fuertes críticas por la manera intencional en la que decidió actuar. Sin embargo, no hubo sanción disciplinaria.

Al final, Querétaro venció 3-2 a Tigres con un penalti sancionado al minuto 90+12 y que convirtió en gol el uruguayo Santiago Homenchenko.

Acá el pelotazo a Katia Itzel en Querétaro vs Tigres, en Liga MX:

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