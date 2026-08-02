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Gol Caracol  / Empezó el show de Robert Lewandowski en la MLS; doblete de golazos para el Chicago Fire

Empezó el show de Robert Lewandowski en la MLS; doblete de golazos para el Chicago Fire

El delantero polaco Roberto Lewandowski comenzó con su cuota goleadora en territorio norteamericano, tras dos anotaciones para la victoria 2-1 sobre el Charlotte FC.

Por: EFE
Actualizado: 2 de ago, 2026
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Robert Lewandowski Chicago Fire
Robert Lewandowski Chicago Fire - Foto:
Chicago Fire

El polaco Robert Lewandowski se estrenó en casa este sábado con un doblete en la victoria del Chicago Fire contra el Charlotte (2-1), en una jornada de la MLS en la que el español Brais Méndez amargó el regreso de Leo Messi con el Inter Miami y en el que el francés Antoine Griezmann se quedó sin gol en la derrota 2-3 de Orlando contra los Red Bulls.

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Gol Caracol

Lionel Messi y un amargo regreso a Inter Miami, tras perder Mundial 2026; 2-2 con Columbus Crew

Un total de 32.183 espectadores acudieron al Soldier Field de Chicago para el debut en casa de Lewandowski, y el ex del Barcelona respondió con un gran doblete para liderar la remontada del Fire.

El español Pep Biel adelantó al Charlotte en el minuto 18, pero apenas pasaron 93 segundos antes de que Lewandowski empatara con un perfecto disparo raso de pierna derecha que fulminó al meta en el primer poste.

En la reanudación, el polaco completó su doblete personal al aprovechar una asistencia del finlandés Robin Lod para superar al portero con un gran remate cruzado dentro del área.

Acá los dos primeros goles de Robert Lewandowski con Chicago Fire en MLS:

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