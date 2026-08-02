Empezó el show de Robert Lewandowski en la MLS; doblete de golazos para el Chicago Fire

El polaco Robert Lewandowski se estrenó en casa este sábado con un doblete en la victoria del Chicago Fire contra el Charlotte (2-1), en una jornada de la MLS en la que el español Brais Méndez amargó el regreso de Leo Messi con el Inter Miami y en el que el francés Antoine Griezmann se quedó sin gol en la derrota 2-3 de Orlando contra los Red Bulls.

Un total de 32.183 espectadores acudieron al Soldier Field de Chicago para el debut en casa de Lewandowski, y el ex del Barcelona respondió con un gran doblete para liderar la remontada del Fire.

El español Pep Biel adelantó al Charlotte en el minuto 18, pero apenas pasaron 93 segundos antes de que Lewandowski empatara con un perfecto disparo raso de pierna derecha que fulminó al meta en el primer poste.

En la reanudación, el polaco completó su doblete personal al aprovechar una asistencia del finlandés Robin Lod para superar al portero con un gran remate cruzado dentro del área.



Acá los dos primeros goles de Robert Lewandowski con Chicago Fire en MLS:

Putting on a show for the Fire fans 🔥 pic.twitter.com/iWnJFI4rta — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 2, 2026

Publicidad