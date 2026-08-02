Mundo del fútbol lamenta muerte de Franco Baresi; leyenda expresó una "pérdida irreparable"

El exfutbolista George Weah lamentó este domingo la muerte de su excompañero del club italiano AC Milan y "hermano mayor" Franco Baresi, leyenda de este equipo y de la selección de Italia que falleció este viernes a los 66 años tras una enfermedad.

"Su guía fue crucial para ayudarme a adaptarme. Era una figura imponente y fundamental en la defensa del equipo, que contribuyó a nuestras diversas victorias en campeonatos", indicó en su cuenta de la red social X Weah, expresidente de Liberia (2018-2024) y único futbolista africano en lograr un Balón de Oro (1995).

Weah también dijo que su muerte representa "una pérdida irreparable para su familia y para el AC Milan", tras lo que mostró su "más sentido pésame" a sus seres queridos y al club.

El exdelantero liberiano fue reconocido por la FIFA como mejor jugador africano del siglo XX, y recordado especialmente por su etapa en el Milan, equipo con el que ganó dos ligas en los 90, donde coincidió con Baresi en su etapa final como futbolista.



Franco Baresi en AC Milan vs. Nacional en la Copa Intercontinental de 1989. AFP.

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Por su parte, Baresi es considerado uno de los mejores defensas de la historia del fútbol y una de las figuras más importantes del AC Milan, donde siguió trabajando tras su retirada.

Su trayectoria también estuvo ligada a la selección italiana. Disputó 82 partidos con su país y participó en tres Copas del Mundo. En 1982 formó parte del equipo que conquistó el Mundial de España, mientras que en 1994 alcanzó la final del torneo celebrado en Estados Unidos, donde Italia perdió ante Brasil en la tanda de penaltis.