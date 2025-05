En León siguen las duras palabras tras no ir a Mundial de Clubes; "estamos heridos"

A León de México no le sale absolutamente nada en el último tiempo. Como si no hubiera sido suficiente quedar por fuera del Mundial de Clubes, este jueves perdieron 2-3 con Cruz Azul en la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura.James Rodríguez no pudo ser de la partida por fecha de sanción y ahora deberá brillar el domingo en el encuentro de vuelta. En medio de ese oscuro panorama, ahora se sumó una voz oficial que confirmó el duro momento, pero que le pidió más explicaciones a la FIFA.

Antes del encuentro contra los 'cementeros', Jesús Martínez, presidente de 'La Fiera', quiso poner de lado los rumores sobre porque Pachuca va al torneo internacional y León no. Para ello, le habló de frente al ente rector del fútbol mundial.

"Quiero ser muy directo con nuestra afición. Siempre hemos sido de decir las cosas como son. Veo que circulan muchas teorías que no son. Tanto mi padre como yo NUNCA tomaríamos una decisión como dejar fuera a un equipo o a otro. Tanto es así que fuimos al TAS. Si hubiéramos decidido por un equipo no hubiéramos peleado en el TAS. Le hemos preguntado a FIFA por qué dejar fuera a León y no a Pachuca. Así que estamos esperando esta información para hacerla pública y enseñársela a nuestra afición. Que FIFA le diga a la afición de León por qué los dejó fuera. Es totalmente doloroso lo que nos ha pasado, sobre todo para los aficionados, los comprendo totalmente. Trabajamos mucho para poder llegar a estas instancias internacionales. Tenemos un partido importante hoy y esta liguilla tenemos que volver a buscar ese pase al Mundial de Clubes. Estamos heridos, pero con ganas de revertir la situación", remarcó el dirigente.

Comparto un segmento de la entrevista que transmitirá TUBI para toda nuestra afición previo al partido de esta noche.

Vamos con todo, siempre de frente con ustedes. pic.twitter.com/riaSKDuzt2 — Jesus Martinez M. (@jmartinez_leon) May 9, 2025

Lo cierto es que León buscará pasar el mal sabor con una victoria el próximo domingo contra Cruz Azul, para meterse entre los cuatro mejores del campeonato mexicano. El juego está programado para el domingo 11 de mayo, a las 8:00 p.m. (hora Colombia).