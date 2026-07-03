"Lo que vivió Gustavo Puerta no fue fácil"; su inspiradora historia hasta llegar al Mundial 2026

Gustavo Puerta, con tan solo 22 años, está en el lugar que millones de futbolistas quisieran estar: jugando en Europa, siendo parte de la Selección Colombia y presente en el Mundial 2026. Y es que lo que empezó en el Bogotá Fútbol Club, en 2021, continuó en Bayer Leverkusen, Núremberg, Hull City y se consolidó en Racing Santander, está dando sus frutos. Eso sí, el punto bisagra fue el Sudamericano Sub-20 de 2023, donde figuró como capitán, figura y líder del equipo.

A partir de ahí, su carrera tomó vuelo y nunca paró. Pero no fue casualidad y así lo dicen quienes lo conocen desde los inicios, como el caso de Daniel Felipe Muñoz, quien fue su psicólogo deportivo en el conjunto capitalino. En entrevista con Gol Caracol, reveló detalles inéditos del joven mediocampista, entre su personalidad, anécdotas, historia de vida, sueños y más. Como él mismo lo expresó: "era cuestión de tiempo para que lograra grandes cosas".

¿Cómo se conocieron con Gustavo Puerta?

"Lo conocí en el 2021, cuando llegó a la cantera del Bogotá Fútbol Club, donde yo trabajaba. Él tenía 17 años y desde que llegó, se notaba que era un distinto, no solo por lo que se ve en la parte deportiva, sino también en la personal y humana, y su sacrificio y el esfuerzo. Destacaba y se le veían las ganas. Todos los que lo vimos, desde ese momento, sabíamos que era cuestión de tiempo para que lograra grandes cosas".

¿Qué veían de especial en él en ese entonces?

"Desde que llegó y lo conocimos, tenía algo especial y es que, en todo futbolista hay momentos de presión o de ansiedad competitiva, como ese miedo antes de salir al campo, pero él no se veía afectado por ello. Gustavo Puerta siempre se caracterizó porque podía jugar con el equipo, rival y categoría que sea, y lo hacía igual, es decir, no diferenciaba. Hay deportistas que le dan más trascendencia a cierto partido por el oponente o porque lo están viendo, y eso es normal, entonces hacen cosas distintas a las habituales, pero él no. Como entrena, así compite, al alto nivel, y eso lo lleva al campo. Gustavo Puerta puede jugarle igual a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, el jugador que le pongan al lado. No discrimina a quién enfrenta y es una característica que pocos jugadores tienen".



¿Cómo es Gustavo en el día a día?

"Él siempre es muy alegre, pero cuando pisaba el terreno de juego o el gimnasio, cambiaba y se enfocaba de lleno. No es fácil para un deportista llegar, siendo menor de edad, a otra ciudad que no es la de origen, a una casa hogar, donde vives con personas de diferentes lugares del país y lejos de su familia, pero su círculo de apoyo fue clave. Eso le permitió ser lo que es y hacer lo que ha hecho. Siempre se ha basado en su familia y sus padres".

Gustavo Puerta y James Rodríguez en un entrenamiento de la Selección Colombia durante el Mundial 2026 AFP

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¿Cuál es su diferencial?

"La disciplina y el enfoque. Recuerdo que desde que tuvo su primera convocatoria a la Selección Colombia Sub-20, nunca dejó de ir. En Colombia hay jugadores con mucho talento, pero, a veces, eso no se enfoca bien, pero Gustavo lo logró hacer. Él tuvo tres entrenadores en Bogotá y con cada uno era indiscutible por su entrega, disciplina y preparación. Nunca te niega una gota de sudor".

¿Tiene ese don de líder?

"Es un líder desde el ejemplo. Desde que llegó, con 17 años, lideraba: nunca daba un balón por perdido, siempre intentaba, luchaba hasta el final y seguía las órdenes del entrenador. Contagiaba a sus compañeros por esa entrega".

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¿Siguen en contacto?

"A él y a mis deportistas, les escribo y los felicito, diciéndoles lo orgulloso que estoy de que cumplan sus sueños, pero sí intento no molestarlos tanto. Eso sí, tengo contacto con personas de su núcleo cercano, con quienes hablamos más seguido".

Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante el Mundial 2026 AFP

¿Qué sueños le contó que tuviera desde sus inicios?

"Cuando los jóvenes llegan a una cantera, uno de los trabajos que hago es que me cuenten el proyecto de vida para trazar objetivos y materializarlos. Cuando llegó el grupo de Gustavo Puerta, dijo que su sueño era jugar en Europa y vestir la camiseta de la Selección Colombia. Ver que lo logró, es un orgullo. Uno ve los partidos y hay ilusión".

¿Cómo es Gustavo Puerta fuera de las canchas?

"Recuerdo que siempre le gustaba cobrar penaltis. Después de los entrenamientos, se quedaba practicando. Es algo que le encantaba. Ahora, ya con todos los compañeros, su relación era excelente. A pesar de que era el menor, lo acogieron bien y, ahora, es parecido, en la Selección Colombia, siendo el más joven y, a la vez, el talentoso".

¿Dónde se lo imagina?

"Feliz de ver este proceso. Es un orgullo total que cumpla sueños. Hay mucha ilusión y haciendo fuerza. Soy afortunado de haberlo conocido. Sé que todo este proceso seguirá dando frutos y va para largo. Me lo imagino, siendo el capitán de la Selección Colombia y yendo a muchos más Mundiales".