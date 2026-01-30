"Es falso que tengamos negociaciones con James Rodríguez"; se agotan más opciones para el '10'

De James Rodríguez llegan nuevas novedades en el exterior, referente a lo que podría ser su futuro profesional, a solo meses de que se juegue la Copa del Mundo 2026.

Y es que, ante los rumores que vinculan al cucuteño con Liga de Quito; justamente fue el mismo presidente de la institución ecuatoriana, quien se refirió ante la situación para hablar de la posibilidad de incorporar al ‘10’.

En charla con ‘Área Deportiva FM’, Isaac Álvarez dio todos los detalles de la posible operación, enfatizando en que, a pesar de que es un muy buen futbolista; la verdad es que nunca hubo acercamientos y son mentira dichas informaciones que hablan de la oferta que se le hizo por varios millones de dólares.

“Liga nunca vio esa opción. Lo digo porque está mal decir lo que no corresponde; un medio puso que dábamos tres millones de dólares, pero es falso. Él es un gran jugador, pero no es así”, afirmó Álvarez, quien es el máximo y principal dirigente del conjunto de Quito.