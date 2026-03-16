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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sporting de Portugal va por el nuevo Luis Javier Suárez del Almería; del tema hablan en Europa

Sporting de Portugal va por el nuevo Luis Javier Suárez del Almería; del tema hablan en Europa

El club portugués el Sporting de Lisboa, tiene en mente traer a un nueva estrella a su plantel para que acompañe a samario en las canchas de Portugal. Se dice que es un jugador español.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Luis Suárez
Luis Suárez en el Sporting de Lisboa
AFP

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