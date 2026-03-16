Sporting de Portugal va por el nuevo Luis Javier Suárez del Almería; del tema hablan en Europa

Uno de los colombianos más destacados en el exterior es el delantero Luis Javier Suárez. El actual jugador del Sporting de Lisboa se ha destacado por sus múltiples actuaciones con su club portugués. El futbolista ha logrado obtener el liderando en la tabla de goleadores de la Primeira Liga con más de 20 goles. Ahora se habla, que el club portugués ha implementado un patrón en su plantel que ha dado mucho de qué hablar, pues, este consiste en llevarse al equipo a los jugadores que más goles han marcaron en la segunda división del Almería.

Luego de un tiempo, el equipo luso quiere realizar la misma táctica y llevarse a uno de los jugadores que se está destacando actualmente y ha marcado goles en la temporada actual de 2025-26. En está oportunidad el jugador al que le están apuntando es el español Sergio Arrabias, con quien esperan que su fórmula funcione nuevamente, y sea todo un éxito.

Según 'Mundo Deportivo' destacan que el español "se ha revelado como el futbolista más diferencial de la Liga Hypermotion. En su tercera campaña en el conjunto andaluz, el centrocampista ofensivo ha explotado y está resultando clave en el resurgimiento de un Almería que se consolida entre los favoritos a recuperar el sitio en LaLiga. Desde febrero en adelante, en siete encuentros, Arribas ha anotado seis goles, más una asistencia. En total, 17 tantos y 7 asistencias".

De igual manera, en el citado medio español, no dudaron en resaltar las cualidades del joven futbolista, quien podría dar el salto como lo hizo el colombiano Luis Javier Suárez, quien llegó a Portugal luego de brillar en la Segunda División, y ha logrado mantener el alto nivel.



Sergio Arribas: jugador del Unión Deportiva Almería AFP

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Así las cosas, puntualizaron que "su contribución ofensiva le sitúa como el futbolista (Arribas) que más goles ha generado en Segunda División, con 24 tantos, entre los que anota y regala al compañero. El jugador del Almería tiene competencia en Segunda con Íñigo Vicente (21) y Adrián Embarba (19), compañero suyo en el conjunto andaluz", y seguido a eso, ya se habla de la oferta que estarían preparando desde territorio luso. "El Sporting, según el diario Record, ya ha acelerado la maquinaria para hacerse con el Luis Suárez 2.0. Ya se barajan ofertas de 20 millones de euros", finalizaron en la nota.

Según las estadísticas de 'Bee Soccer', Luis Javier Suárez hizo 0,67 tantos por 90 minutos antes de ser fichado por el Sporting y Arribas promedia en la actualidad 0,57 goles.