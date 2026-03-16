España olvida la Finalissima contra Argentina y tiene nuevo rival para partido antes del Mundial

La selección española de fútbol, que tenía previsto medirse con Argentina en la Finalissima el próximo viernes 27 de marzo en Catar, sustituirá este duelo, cancelado el domingo, por un amistoso ante Serbia en Villarreal, anunció la Federación Española (RFEF) este lunes. El encuentro ente los ganadores, de la Eurocopa y la Copa América se disputará en el Estadio de la Cerámica, la casa del Villarreal.

El partido entre los vigentes campeones de Europa y Sudamérica había quedado en duda por los acontecimiento sociales que han venido aconteciendo, principalmente, los ataques sufridos por Catar en el marco del conflicto en Oriente Medio, surgido tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales del pasado mes de febrero, y la respuesta iraní contra países de la región.

Finalmente, la UEFA anunció este domingo la cancelación del encuentro, esto debido al no llegar a un acuerdo con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para encontrar una nueva sede. Además de la Finalissima, la selección española, dirigida por Luis de la Fuente, también tendría previsto enfrentarse ante Egipto en Catar, en un encuentro amistoso tres días después de haberse enfrentado a la selección 'albiceleste' del entrenador argentino, Lionel Scaloni. Por el momento, la Federación Española de Fútbol (RFEF) no ha anunciado un segundo duelo de preparación en la última fecha antes de que los equipos se concentren para el Mundial de Norteamérica (11 junio-19 julio).

La Selección de España es una de las favoritas para el Mundial 2026. Getty

Por consiguiente, al no contar con el evento del fútbol donde se enfrentarían las dos grandes selecciones ganadoras tanto de la Euro Copa, como la Copa América, el combinado dirigido por Luis de la Fuente aprovechará el amistoso ante Egipto como parte de su preparación final antes de que inicie uno de los eventos más importantes en el mundo del fútbol. El mundial 2026. Entre tanto, la Selección de Argentina se encuentra a la espera de un encuentro amisto previo al inicio del Mundial.

