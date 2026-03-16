Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / España olvida la Finalissima contra Argentina y tiene nuevo rival para partido antes del Mundial

España olvida la Finalissima contra Argentina y tiene nuevo rival para partido antes del Mundial

El combinado español pasará la página de la fallida Finalissima, tras no lograr un acuerdo con Argentina, para disputar dicho título entre los campeones de Copa América y Eurocopa.

Por: EFE
Actualizado: 16 de mar, 2026
Comparta en:
Lionel Messi y Lamine Yamal, figuras de Argentina y España, respectivamente, que se enfrentan por la Finalissima.
Lionel Messi y Lamine Yamal, figuras de Argentina y España, respectivamente, que se enfrentan por la Finalissima.
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad