"Es mucho más grave lo que le dice 'Mapi' León a Daniela Caracas que el intento de tocarla"

El mundo del fútbol está impactado por el insólito hecho que sucedió en la Liga de España femenina luego de que'Mapi' León intentó tocar la zona íntima de la colombiana Daniela Caracas , en el partido Espanyol vs. Barcelona.La jugadora y el equipo azulgrana negaron los hechos , tras la denuncia realizada en un comunicado por parte del conjunto azul y blanco.

En medio de ese panorama, en Gol Caracol hablamos con Carolina Pineda jugadora colombiana que formó en el club Atlas a Caracas y que posteriormente fue su compañera en el Atlético Huila en 2017.

Mapi León tocándole las partes íntimas a Daniela Caracas, en duelo de la Liga F. Foto: Pantallazo de X.

Daniela Caracas y Espanyol dicen que 'Mapi' León sí la tocó, pero el Barcelona niega los hechos, ¿cuál es su opinión de lo ocurrido?

"Lo que le dice la jugadora del Barcelona a ella no está bien hecho, para mí es más grave lo que le dice que el intento de tocarla. Creo que al final no terminó pasando, por lo que yo he visto en los videos".

Mapi León fue una de las jugadoras que apoyó a Jenni Hermoso en el caso contra Luis Rubiales y ahora protagonizó este episodio. ¿Cómo queda la jugadora del Barcelona, tras lo ocurrido?

"Es muy complejo y esto se hace más grave porque es una jugadora del Barcelona y porque además ha sido la promotora del tema de la igualdad a nivel en España. Siendo una de las figuras en España, no alcanzó ni siquiera a ir al Mundial porque no estaba de acuerdo con el tema del comportamiento. Cuando uno es un líder de opinión, pones una postura fuerte, también te vuelves en cualquier momento una carnada para que te lo devuelvan. Entonces uno también tiene que entender que cada cosa que uno diga tiene que ser cuidadoso o ejemplar en las acciones porque cualquier persona te lo va a cobrar el doble".

Usted conoce muy bien a Daniela Caracas, ¿qué mensaje le envía?

"Daniela fue jugadora mía en Atlas luego fue compañera mía en el Huila. Ella es una mujer alegre, que en lo que yo he conocido, es de comprensión fuerte, pero en medio de todo siempre ha sido muy respetuosa. Le mandamos toda la solidaridad, la queremos mucho, que Atlas siempre ha sido su casa, por aquí siempre será bienvenida. Ayer le escribimos en redes sociales porque la debe estar pasando mal. Además, los españoles son un poco más pesados en la forma en que se expresan que nosotros".