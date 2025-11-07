Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Escándalo en Flamengo, de Jorge Carrascal, por fiestas hasta el amanecer en casa de jugador

Escándalo en Flamengo, de Jorge Carrascal, por fiestas hasta el amanecer en casa de jugador

En el equipo de Jorge Carrascal salieron a relucir actos de indisciplina en el plantel, que se clasificó a la final de la Copa Libertadores del próximo 29 de noviembre, en Lima.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Flamengo, finalista de Copa Libertadores
Flamengo, finalista de Copa Libertadores
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad