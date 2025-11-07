Escándalo en Flamengo, de Jorge Carrascal, por fiestas hasta el amanecer en casa de jugador

Un nuevo escándalo de indisciplina ha encendido las alarmas en el Flamengo, en un momento crucial de la temporada y a pocos días de disputar la final de la Copa Libertadores 2025. Un jugador del primer equipo ha sido señalado por presuntamente organizar frecuentes fiestas privadas en su domicilio, con quejas constantes de los vecinos por el ruido y el flujo de invitados hasta altas horas de la madrugada. En el 'Fla' ocupa un papel preponderante el colombiano Jorge Carrascal.

La situación es especialmente sensible debido al contexto competitivo del 'Mengão', que lucha por el título continental y ve a su rival, el Palmeiras, consolidarse en el Campeonato Brasileño con gran fuerza física y concentración.

Según la información del periodista Julio Miguel Neto, la controversia se avivó con un incidente grabado recientemente, alrededor de las 00:30 de la noche, a pesar de que los deportistas tenían programada una sesión de entrenamiento para la mañana siguiente. Aunque el día en cuestión era libre para los jugadores —lo que no constituye una infracción directa—, el episodio plantea serias dudas entre los medios y los aficionados.

"El vídeo grabado por vecinos a la medianoche muestra el constante flujo de mujeres e invitados, evidenciando que las celebraciones se extienden hasta la madrugada, perturbando la tranquilidad del vecindario", escribió Neto.

Aunque la identidad del jugador directamente involucrado en las fiestas no se ha confirmado, el escándalo pone bajo la lupa el compromiso general de la plantilla. En el Flamengo milita el colombiano Carrascal, quien recientemente ha sido figura clave en la clasificación a la final de la Libertadores y ha generado grandes elogios por su desempeño.

El escándalo de la fiesta nocturna es un llamado de atención que enciende las alarmas en 'Fla', obligando al club a evaluar la disciplina interna en vísperas de un partido que podría definir su año.

¿Qué pasó hoy con Jorge Carrascal?

Una novedad de Carrascal, en medio de la polémica de las fiestas de su club, tiene que ver con su aparición en el listado de la Selección Colombia de mayores, de cara a los partidos de fogueo frente a Nueva Zelanda y Australia, de los próximos 15 y 18 de noviembre de 2025.

Jorge Carrascal en medio de un partido con Flamengo. AFP

