Hora y TV para ver en vivo Boca Juniors vs. River Plate, con Juan F. Quintero y más colombianos

Boca Juniors recibirá a River Plate en la penúltima fecha de la fase de todos contra todos de la liga de ese país, motivo por el que los puntos en disputa son fundamentales si se tiene en cuenta que ambos rivales luchan por entrar a los ‘playoffs’ de fin de año.

Las 2 escuadras necesitan el triunfo para asegurarse en los octavos de final con una jornada de anticipación, por lo cual el clásico toma todavía más valor.

Sin embargo, ese no es el único ingrediente del partido, ya que en la tabla acumulada del año ambos equipos pelean entre sí por el segundo cupo directo a la Copa Libertadores.

En esa tabla, Rosario Central ya se aseguro la primera plaza con 65 puntos, mientras que lo siguen, en su orden, Boca con 56 unidades y River con 52.

Por otra parte, al elenco ‘xeneize’ lo preceden 3 victorias en sus últimas 4 salidas, mientras que los ‘millonarios’ llevan 7 derrotas en sus últimas 10 presentaciones, lo que inclina la balanza a favor del bando boquense.

Entre tanto, la participación de jugadores colombianos estaría asegurada por el lado de River con Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja, mientras que por Boca es poco probable que Frank Fabra tengan acción, pues está borrado para la titular.



Hora y TV para ver el clásico Boca Juniors vs. River Plate

La confrontación se podrá ver en directo por televisión en Colombia el domingo 9 de noviembre a las 2:30 de la tarde mediante ESPN.

Datos del partido:

Boca Juniors vs. River Plate

Fecha: domingo 9 de noviembre

Hora: 2:30 p. m. (de Colombia) TV: ESPN