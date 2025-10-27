Luis Díaz, 'tocado' por caso del “mejor delantero europeo”, en la mira del Bayern Múnich

Luis Díaz llegó a mitad de año al Bayern Múnich de Alemania por 75 millones de euros, siendo el tercer fichaje más caro en la historia del club, ya que solo lo supera el defensa francés Lucas Hernández (€ 80 millones) y el goleador británico Harry Kane (€ 90 millones).

Sin embargo, su alta contratación podría ser superada prontamente si se tiene en cuenta que el equipo muniqués se abrió al mercado con una estrategia de vinculaciones en la que el punto de partida es contratar a los mejores alemanes del momento y al futbolista que se quiera gracias a sus fortalecidas arcas, que lo tienen prácticamente en el mismo nivel de las poderosas escuadras de la Liga Premier de Inglaterra.

Bajo ese panorama, para Díaz no es suficiente rendir y ser figura constantemente con sus anotaciones y asistencias, ya que la dirigencia del Bayern está empeñada en hacer fichajes de alto calibre con la idea de conformar un plantel invencible, según detalló recientemente el diario germano TZ, especializado en información del cuadró bávaro.

Bajo esa lupa, empezó a sonar para llegar en la próxima temporada el que fue catalogado por TZ como “el mejor delantero europeo”, situación que finalmente tuvo aparente humo blanco el 27 de octubre, cuando el tema se ventiló en territorio teutón.



Luis Díaz, 'tocado' por situación de figura seguida por el Bayern

Se trata del serbio Dusan Vlahovic, actualmente en Juventus de Italia y que quedará libre a mediados de 2026, pues el Bayern querría quedarse con él, lo que sería una clara competencia para Diaz en procura de un espacio en la formación titular, ya que un hombre como el artillero Harry Kane es inamovible.



Sin embargo, “el delantero de élite europeo ya no es una opción para el club muniqués”, informó el diario TZ, que argumentó una nueva postura del Bayer al respecto debido al "brillante estado de forma y las actuaciones de Harry Kane".

En consecuencia, el equipo de Díaz pasó de estar “muy interesado” a descartar al serbio de 25 años de edad, que “exigiría un salario alto” y ser inicialista, agregó la información. Por ello, habría respiro para el popular ‘Lucho’, que podrá seguir afianzándose como titular sin que nadie presiones para desbancarlo.

Ahora, Vlahovic le apunta a la Premier League, donde Tottenham Hotspur, Manchester United y Chelsea, estarían pujando por él, finalizó el texto.