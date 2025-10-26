Luis Díaz, 'rajado' en la victoria 3-0 del Bayern Múnich sobre Borussia Monchengladbach

Bayern Múnich sigue con campaña perfecta en la Bundesliga luego de superar 3-0 al Borussia Monchengladbach. El colombiano Luis Díaz, de gran comienzo en esta temporada, no la pasó muy bien y no fue tan determinante como en otros encuentros. La prensa alemana le puso una baja calificación.

Los locales defendieron encerrados atrás, dejaron el campo al líder y esperaron, en vano, el contraataque. Tras 45 minutos, el Bayern había registrado 8 disparos y un 81 % de posesión del balón, pero solo había ganado el 39 % de los duelos. Así, el FCB se quedó sin marcar antes del descanso por primera vez esta temporada. Por lo tanto, habría sido interesante ver cómo habría transcurrido la tarde si Luis Díaz hubiera aprovechado su oportunidad en el minuto 1 del partido. Tras una buena combinación con Nicolas Jackson, el colombiano se encontró de repente solo ante la portería del Gladbach, pero su remate se fue rozando el palo. «Por supuesto, después de un minuto ya deberíamos ir ganando 0-1», dijo Joshua Kimmich.

En cambio, el Borussia pudo seguir con su táctica defensiva, que se intensificó aún más cuando Jens Castrop fue expulsado con tarjeta roja en el minuto 19 tras una entrada demasiado dura contra el propio Luis Díaz «El Gladbach se recompuso tras la expulsión y cerró mucho los espacios», comentó Max Eberl. Sin embargo, según el director general deportivo, «estaba claro que las oportunidades llegarían». El partido siguió siendo de un solo gol, los muniqueses corrían y disparaban una y otra vez. Pero solo el decimonoveno intento rompió la defensa del Gladbach, cuando Kimmich marcó el 0-1 después de un rebote.

Luis Díaz recibió dura entrada en Bayern Múnich @SC_ESPN

El nudo se había deshecho y el Bayern recuperó por fin su soltura. Primero, Michael Olise asistió al recién incorporado Guerreiro, que anotó el 0-2, y más tarde fue el turno del también suplente Lennart Karl. Solo tres días después de coronarse como el goleador alemán más joven de la Champions League contra el Club Brujas, el joven volvió a marcar un auténtico golazo para poner el 0-3 en el marcador. El FCB ha marcado al menos tres goles en su octavo partido consecutivo fuera de casa, algo que ningún equipo de la Bundesliga había conseguido con anterioridad.



Luis Díaz se rajó

El colombiano no tuvo su mejor partido con los 'bávaros' y esto no pasó desapercibido por la prensa alemana que lo castigó con una baja calificación. 'Bild' le dio apenas 4 puntos de nota y no le perdonó la falta de definición. "Tras una brutal falta sobre él, Castrop, del Gladbach, recibió la tarjeta roja. Sin embargo, también desperdició una gran oportunidad en el primer minuto. En general, una actuación irregular", fue la reseña del citado medio.

