Espectacular asistencia de Juan Camilo Portilla que le dio triunfo a Talleres sobre Vélez

Club Atlético Talleres y Vélez Sarzfield se enfrentaron este sábado en una nueva jornada de la Liga de Argentina. En la popular 'T' jugó el volante colombiano Juan Camilo Portilla, quien se reportó con una espectacular asistencia en el 0-1 de su escuadra en el Estadio José Amalfitani.

Fue en los primeros minutos de la parte complementaria que llegó la jugada en la que el exAmérica de Cali dejó muy bien perfilado a Mateo Cáceres.

Portilla recibió el balón cerca a la medialuna del área, y de primera intención, sacó un pase preciso, entrelíneas, para Cáceres y quien definió de gran manera ante el golero del 'fortín'.



Vea acá la gran asistencia de Juan Camilo Portilla en Vélez vs. Talleres en el fútbol de Argentina: