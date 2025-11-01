Colombiano fue figura en Vitória de Guimarães vs. Benfica, pero no fue Richard Ríos

Vitória de Guimarães recibió este sábado al Benfica en una nueva jornada de la Liga de Portugal. Finalmente, los 'encarnados' se quedaron con los tres puntos, al imponerse a su rival por marcador de 0-3. Richard Ríos fue titular en la escuadra que dirige José Mourinho, pero un compatriota salió como figura y protagonista del encuentro pese a la derrota de su club.

Hay que indicar que en el plantel de Vitória de Guimarães está el joven arquero caleño, Juan Diego Castillo, y quien tuvo paso en el fútbol colombiano en Fortaleza. El golero, de 22 años, custodió el pórtico contra las 'águilas' y a pesar de las tres anotaciones recibidas recibió buenos comentarios y valoraciones en la prensa deportiva portuguesa. Fue el mejor de su equipo.

Richard Ríos en acción de juego contra el Benfica frente al Vitória de Guimarães. X de @SLBenfica

Así las cosas, en el diario 'A Bola' registraron las habituales calificaciones para los jugadores en cancha y en el caso de Castillo Reyes le dieron una puntuación de seis sobre diez. "Castillo se quedó prácticamente solo defendiendo el castillo", encabezó la nota del tabloide mencionado.

En cuanto a su desempeño contra Benfica, del exjugador de los 'amix' precisaron que "quizás —y recalquemos el "quizás", que daría pie a un debate académico— podría haber hecho más en el primer gol del Benfica, pero no es precisamente tarea del arquero cubrir el primer palo en un córner, especialmente con marcaje zonal y la zona bien cubierta", precisaron de inicio en 'A Bola'.

A continuación complementaron que; "dicho esto, cabe decir que, incluso habiendo encajado tres goles, el joven colombiano sale de la noche en Guimarães más víctima que culpable, y si el resultado fue una goleada, la afición puede agradecerle que no llegara a una derrota aún mayor".

Juan Diego Castillo, arquero colombiano que milita en Vitória de Guimarães. Instagram oficial de Vitória de Guimarães.

Y agregaron sobre el partido de Juan Diego Castillo bajo los tres palos con Vitória de Guimarães: "Sólido en la primera parte, con el partido prácticamente parado, realizó una serie de buenas paradas en la segunda, desde el momento en que comenzó el asalto al área. Pero poco pudo hacer él solo para conseguir los puntos, como quedó patente en el último gol del Benfica: una gran parada... y un rival libre para aprovechar el rechace".

¿Cómo va el equipo del arquero colombiano Juan Diego Castillo en el fútbol lusitano?

Vitória de Guimarães suma once puntos en la tabla general de la Liga de Portugal, tras diez jornadas disputadas, ubicándose parcialmente en la undécima casilla. Porto y Sporting Lisboa lideran con 25 puntos cada uno.