Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Colombiano fue figura en Vitória de Guimarães vs. Benfica, pero no fue Richard Ríos

Colombiano fue figura en Vitória de Guimarães vs. Benfica, pero no fue Richard Ríos

Vitória de Guimarães y Benfica se enfrentaron en la Liga de Portugal, dejando como ganador a las 'águilas'. Richard Ríos jugó, pero un compatriota le quitó protagonismo.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 1 de nov, 2025
Comparta en:
Richard Ríos en calentamiento con el Benfica.
Richard Ríos en calentamiento con el Benfica.
X del @SLBenfica

Publicidad

Publicidad

Publicidad