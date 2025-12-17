Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán, a estar alerta: en Fenerbahçe miran el presupuesto para importante incorporación

Jhon Durán, a estar alerta: en Fenerbahçe miran el presupuesto para importante incorporación

En Turquía no paran los rumores sobre un jugador que tendría en la mira el Fenerbahçe desde hace un tiempo, y ante esto, Jhon Durán está muy pendiente a las novedades.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Jhon Durán en uno de los entrenamientos del Fenerbahçe.
Jhon Durán en uno de los entrenamientos del Fenerbahçe.
X de @Fenerbahce

Publicidad

Publicidad

Publicidad