Jhon Durán, a estar alerta: en Fenerbahçe miran el presupuesto para importante incorporación

No hay un día en que los distintos maganizes en Turquía tengan como tema de conversación a Jhon Durán. Desde su arribo al Fenerbahçe, el delantero colombiano genera todo tipo de opiniones, algunas avalando su desempeño y buenas condiciones, y otras, criticando sus actitudes dentro del campo de juego; tal cual sucedió en el compromiso frente al Konyaspor.

Jhon Durán en uno de los partidos del Fenerbahçe. X de @Fenerbahce

Ahora, lo que debaten en la nación 'otomana' es la posible contratación de un jugador 'top' para la parte ofensiva de los 'canarios amarillos'. Desde hace un tiempo le vienen siguiendo la pista, pero claro está, la contratación no sería fácil y debería vender a alguno de los futbolistas del plantel. El nombre que ha sonado con frecuencia es el de Alexander Sørloth.

El artillero noruego, de 30 años,milita en la actualidad en Atlético de Madrid y también es indispensable en el combinado de su país que retornará a un Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. En los 'colchoneros' ha tenido una temporada de altibajos y una posible marcha está en el aire.

Alexander Sørloth, figura del Atlético de Madrid, y que suena para llevar al Fenerbahçe. AFP

"Jhon Durán es un jugador que quiere estar en el campo, mientras esté en forma. Creo que el coste de Sörloth será demasiado alto para el Fenerbahçe si no se deshacen de ningún jugador", dijo de entrada el periodista Sercan Hamzaoğlu para el programa '343' en YouTube.



Y continuó en su opinión: "Sörloth no ha expresado ninguna intención de decir: 'Me voy de España'. El Fenerbahçe necesita destinar un presupuesto muy importante a este traspaso".

Mientras que en otro espacio de debate, el comunicador Ömer Özcan precisó que la incursión en la titular de Jhon Durán por Youssef En-Nesyri en el duelo contra Konyaspor benefició a que el club dirigido por Domenico Tedesco tuviese más poder ofensivo.

"El Fenerbahçe ganó confianza tras este partido. Al sustituir a En-Nesyri en el once inicial por Jhon Durán en ataque, el Fenerbahçe se transforma en un equipo capaz de crear más y más rápido ocasiones de gol", expresó.

🗣️ Sercan Hamzaoğlu: "Jhon Duran, sağlam olduğu sürece sahada olmak isteyen bir oyuncu. Fenerbahçe, elinden oyuncu çıkarmazsa Sörloth'un maliyetinin ağır geleceğini düşünüyorum. Sörloth, "Ben İspanya'dan ayrılıyorum" gibi bir düşünce belirtmiş değil. Fenerbahçe'nin bu transfere… — 343 (@343_digital) December 17, 2025

🎙️ Ömer Özcan: Fenerbahçe, bu maçın ardından özgüven kazanmış oldu. Fenerbahçe, ilk 11'inde En-Nesyri'den vazgeçip Jhon Durán'la hücum hattına çıktığı senaryoda, daha fazla ve hızlı bir şekilde pozisyon üretebilen bir takıma dönüşüyor. pic.twitter.com/FZBZp1EUtm — Kadıköy Zone (@KadikoyZone) December 17, 2025

Con todo lo anterior planteado, solo queda esperar si solo son rumores del mercado o si la escuadra amarilla de la ciudad de Estambul decide revisar su presupuesto para intentar incorporar a Sörloth para lo que resta de la temporada 2025/2026, misma en la que confían alcanzar grandes éxitos deportivos en el balompié local y tratar de hacer una buena campaña en la Conference League.