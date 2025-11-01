Equipo se baja del bus por James Rodríguez; "Su falta de continuidad, un factor determinante"

Como es costumbre en los últimos años, el futuro de James Rodríguez vuelve a ser tema de conversación debido a los rumores que indican que el ‘10’ de la Selección Colombia no continuará en las filas del León.

Algunas versiones de la prensa mexicana señalan que el cucuteño, de 34 años, podría seguir en el fútbol mexicano, dado que varios clubes estarían interesados en contar con sus servicios para 2026, año en el que su principal objetivo será llegar en la mejor forma posible a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El contrato del colombiano con el conjunto de Guanajuato culmina a finales de diciembre y, según se ha conocido, no hay intención de renovación por ninguna de las dos partes. Esta situación ha abierto la puerta a diferentes especulaciones sobre su destino, aunque aún no hay nada confirmado oficialmente.



¿Gigante de México le cerró la puerta a James?

James Rodríguez en duelo con León, por la Liga MX. Foto: Getty Images.

De acuerdo con la información publicada por 'TV Azteca', James Rodríguez está en el radar de dos grandes de la Liga MX, entre ellos Tigres, mientras que el otro equipo con el que se le ha vinculado recientemente es el América.

No obstante, el citado medio reveló que en Coapa no tendrían en carpeta al colombiano. Aunque James ha recuperado cierta regularidad con León, sus números no terminarían de convencer a la directiva azulcrema, que busca reforzarse con futbolistas en plenitud física y con ritmo constante de competencia.

“Su talento sigue siendo indiscutible, pero la falta de continuidad ha sido un factor determinante para que América decline cualquier acercamiento”, aseguró TV Azteca, descartando por ahora cualquier posibilidad de negociación.

Además del interés de algunos clubes mexicanos, también se ha mencionado que el goleador del Mundial de Brasil 2014 estaría en el radar de varios equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde podría encontrar un entorno competitivo y mediático atractivo en el cierre de su carrera.



Los números de James Rodríguez

Desde su llegada al León a comienzos de 2025, procedente del Rayo Vallecano de España, James Rodríguez ha disputado un total de 32 partidos entre todas las competiciones, con un registro de cinco goles y ocho asistencias en 2.385 minutos sobre el terreno de juego.