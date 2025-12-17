Junior perdería a delantero titular tras ser campeón; grande de América lo quiere recuperar

Junior de Barranquilla ganó la estrella 11 de su historia luego de imponerse en la final de la Liga Betplay 2025-II sobre Deportes Tolima, al que venció 3-0 en la capital atlanticense y 0-1 en Ibagué. Y aunque por ahora todo es festejo, ya se habla de posibles salidas.

Por ello, el conjunto ‘currambero’ debe empezar a robustecer su plantilla para 2026, pues los compromisos serán mayores si se tiene en cuenta que afrontará la Superliga contra Independiente Santa Fe (campeón del primer semestre), la Liga Betplay, la Copa Colombia y la Copa Libertadores, en la que participará directamente desde la fase de grupos.

Sin embargo, hay elencos que quieren echar mano de las figuras rojiblancas para la próxima temporada, por lo cual los directivos tienen que ponerse manos a la obra para evitar que su nómina se desmantele y, por el contrario, fortalecerla para responder de buena manera en todos los frentes.

Por ello, se encendieron las alarmas con la posible salida del paraguayo de 26 años de edad Guillermo Paiva, uno de los atacantes titulares de la escuadra dirigida por el uruguayo Alfredo Arias, que pese a no anotar en la final, tuvo una cuota de 5 goles y 3 asistencias en la competición y gran aporte en el juego aéreo.



Guillermo Paiva, cerca de irse de Junior a Olimpia de Paraguay

El delantero termina contrato con el cuadro barranquillero el 31 de diciembre de 2025, y aunque tiene opción de compra, Olimpia lo quiere de regreso para afrontar la Copa Sudamericana de 2026.



Guillermo Paiva y Cristian Báez. Foto: Junior FC.

Así lo dio a conocer el diario ABC Color de Paraguay, que aseguró que además de Paiva, otro ‘guaraní’, el defensa de 35 años de edad Cristian Javier Báez, también está en la cuerda floja.

“El futuro de ambos jugadores es incierto: en Olimpia hay interés para el regreso del atacante, que está en los planes de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez para 2026”, reseñó el impreso.

Y aunque los futbolistas ya salieron a vacaciones, en este par de casos tendrán que sentarse a negociar su eventual continuidad.