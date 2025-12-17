Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior perdería a delantero titular tras ser campeón; grande de América lo quiere recuperar

Junior perdería a delantero titular tras ser campeón; grande de América lo quiere recuperar

El equipo ‘tiburón’ estaría a punto de sufrir una de sus primeras bajas de cara al próximo año, en el que debe afrontar la Copa Libertadores y los torneos locales.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 17 de dic, 2025
Junior de Barranquilla debe robustecer su nómina para la Copa Libertadores 2026.
Foto: @JuniorClubSA.

