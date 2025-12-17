‘Teo’ Gutiérrez, enloqueció tras título con Junior: “Ojo, Boca y River Plate, acá lo tienen”.

Junior de Barranquilla se coronó campeón con autoridad de la Liga BetPlay II-2025 tras vencer 1-0 al Deportes Tolima en Ibagué, con un tanto de José Enamorado, uno de los principales artífices del título del equipo dirigido por Alfredo Arias.

Lo cierto es que los rojiblancos no tuvieron mayores inconvenientes frente al ‘pijao’, al que habían derrotado 3-0 en el partido de ida, resultado que les permitió bordar la estrella número 11 en su escudo.

‘Teo’ Gutiérrez recomendó jugador a Boca y River

Teófilo Gutiérrez, jugador del Junior de Barranquilla Colprensa

El veterano delantero cumplió la promesa que había hecho a finales de 2024, cuando aseguró que Junior sería campeón de liga si se concretaba su regreso, algo que finalmente ocurrió a comienzos de 2025.



En medio de la celebración, el nacido en el barrio La Chinita (Atlántico) entregó declaraciones que no pasaron desapercibidas. La más llamativa fue la recomendación de uno de sus compañeros tanto a River Plate como a Boca Juniors.

Durante una entrevista con el portal 'El Deportivo', Gutiérrez se refirió a Jermein Peña, una de las figuras en la obtención de la estrella número 11 del Junior, por quien no solo pidió pista para la Selección Colombia, sino que también lo recomendó a dos gigantes del continente.

“La verdad que no sé, quiero disfrutar. La voluntad de Dios es perfecta; gracias a Dios fue duro, difícil, pero fuimos justos ganadores de principio a fin (…) Nadie cree en nosotros, pero nosotros creíamos en Junior. (…) Este muchacho (Jermein Peña) merece selección, así que hay que darle la oportunidad”, dijo Teófilo Gutiérrez en entrevista con el portal citado.

En medio de la intervención de Jermein Peña, Teófilo interrumpió con una frase contundente: “Solo quiero decir algo: River y Boca, aquí lo tienen, no hay más, así que mírenlo”.

Cabe recordar que en los últimos días ha tomado fuerza el interés de Boca Juniors por jugadores colombianos. El primero es Marino Hinestroza, por quien ya se habría presentado una oferta; el segundo es Jhohan Romaña, defensor central que estaría a mínimos detalles de convertirse en jugador del ‘xeneize’; y el tercero es Miguel Ángel Borja, quien tras su salida de River Plate dejó abierta la puerta para vestir los colores del ‘azul y oro’.