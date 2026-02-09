“Esperamos que Jhon Durán esté motivado en Zenit para ir al Mundial 2026 con Selección Colombia”

Este lunes por fin se hizo oficial la presentación de Jhon Durán en el Zenit de San Petersburgo, luego de varios días de su salida de Fenerbahce y del cierre del mercado de fichajes en Europa. Por eso, el jugador colombiano posó con la camiseta de su nuevo equipo y su técnico ya tuvo las primeras palabras hacia él, mostrando confianza en lo que pueda aportar en su estadía en territorio ruso.

Serguéi Semak dio declaraciones en las últimas horas y calificó al delantero antioqueño como alguien de "gran calidad" y lo curioso es que nombró a la Selección Colombia y otro jugador de la 'tricolor' que está en el campeonato de ese país.



Zenit apuesta por Jhon Durán para el Mundial 2026

El técnico del equipo ruso destacó que "todos sabemos que es un jugador de gran calidad, pero las cosas no le han ido tan bien como probablemente desearía", a pesar de eso confía en que "esté motivado para ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia y competir con John Córdoba (Krasnodar) por un puesto en el once inicial. Esperamos que nos sea útil, y no dudamos de su calidad", dejando ver que un claro ejemplo del balompié ruso y su importancia en la 'tricolor' es la del otro delantero de nuestro país que milita allí y es convocado regularmente.

Sobre el debut de Jhon Durán con el Zenit de San Petersburgo no quiso dar una fecha, pero confía en que sea rápido y entre en la sintonía del equipo, especialmente porque venía con ritmo de competencia y jugando con el Fenerbahce, de Turquía.

Jhon Durán en su presentación como nuevo jugador del Zenit - Foto: Zenit Oficial

"Ya veremos, dependerá de lo rápido que recupere su forma física. Aunque ha estado jugando, no lo hizo la semana pasada; ha tenido muchos vuelos y viajes, y no ha jugado mucho. Estaremos atentos a su rendimiento en los entrenamientos y, cuando esté listo, jugará. Veremos cuánto tarda", cerró diciendo Serguéi Semak en rueda de prensa este lunes.



El próximo partido del Zenit está programado para el 27 de febrero contra el Baltika Kaliningrad, a las 11:30 a.m. (hora colombiana), por la fecha 19 de la Liga de Rusia, en la que actualmente están en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 39 puntos, uno menos que el líder Krasnodar, donde milita el chocoano Jhon Córdoba.

El cuadro ruso será el quinto equipo internacional de Jhon Durán, luego de pasar por el Chicago Fire, Aston Villa, Al Nassr y recientemente en el Fenerbahce.