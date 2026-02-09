Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / “Esperamos que Jhon Durán esté motivado en Zenit para ir al Mundial 2026 con Selección Colombia”

“Esperamos que Jhon Durán esté motivado en Zenit para ir al Mundial 2026 con Selección Colombia”

Desde el equipo ruso ya empiezan a palpitar lo que será la presencia del delantero Jhon Durán, quien tendría como objetivo tener minutos y protagonismo para estar en la Copa del Mundo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de feb, 2026
Comparta en:
Jhon Durán Zenit
Jhon Durán, nuevo jugador del Zenit - Foto:
Zenit Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad