"Tonto"; la prensa brasileña reportó sobre gritos en contra de Juan Carlos Osorio

El Remo, de Juan Carlos Osorio, empató 1-1 en el clásico contra el Paysandú en el campeonato paraense y nuevamente el técnico colombiano fue noticia por unos señalamientos que recibió durante el compromiso, por una decisión suya a la hora de hacer los cambios, que causó molestia y enojo en los hinchas.

Fue el medio 'Globo Esporte' el que contó lo sucedido con el estratega risaraldense en medio de dicho compromiso, mencionando que "el entrenador incluso recibió gritos de "¡tonto!" cuando decidió alinear a Marllon y Kayky, dos defensas, a pesar de tener un jugador más", y agragaron que, como viene pasando constantemente, "fue cuestionado por los cambios en la alineación titular, considerando que seis jugadores que fueron titulares en el partido contra el Mirassol (Zé Ricardo, Picco, Patrick de Paula, Vitor Bueno, Alef Manga y Joao Pedro) en el Campeonato Brasileño ni siquiera fueron convocados".



Juan Carlos Osorio, insultado en Brasil

Más allá de involucrarse con la mala palabra que usaron hacia él, el entrenador colombiano dio las razones de lo que pensó a hacer dichas sustituciones defensivas, más allá de que tenía la posibilidad de atacar a su rival y buscar el resultado.

"Del equipo titular, decidí reservar a varios jugadores para el partido contra el Atlético Mineiro. Creo que quienes estuvieron aquí hoy representaron a Remo con dignidad, con el mismo compromiso que ellos. En el partido, reitero, tenemos que mejorar. Mis cambios de hoy se centraron en defender contra las transiciones y en cómo prevenirlas con más jugadores por dentro, defendiendo con jugadores rápidos. Por lo tanto, mi decisión es terminar con dos jugadores rápidos, Marllon y Kayky, y colocar a los laterales por dentro", fue la respuesta del timonel de nuestro país.

Juan Carlos Osorio, técnico colombiano - Foto: Remo FC Oficial

Y en otra de sus declaraciones particulares decidió comparar lo que vivió en dicho clásico entre su Remo FC y el Paysandú, comparándolo hasta con uno que presenció entre dos clubes europeos años atrás.



"En primer lugar, he tenido la oportunidad de presenciar grandes derbis, como periodista y entrenador, y he participado en derbis como el Manchester City vs. United en México, y el ambiente de hoy está a ese nivel, muy bueno, propicio para un buen partido. Ambas aficiones son fantásticas, y lamentablemente el campo no está a ese nivel, pero el ambiente y el espectáculo fueron muy buenos", aseguró Juan Carlos Osorio en declaraciones recogidas por 'Globo Esporte'.