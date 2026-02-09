Duro golpe para Jonas Vingegaard: inesperada decisión sacude al Visma Lease a Bike

Tim Heemskerk, el entrenador del Visma Lease a Bike que ha trabajado junto al danés Jonas Vingegaard, doble ganador del Tour de Francia, desde su debut profesional, ha abandonado el equipo al perder "la creatividad y la pasión" en el desempeño de su función, según anuncia en sus redes la propia formación.

"Últimamente he notado que me cuesta mantener mi creatividad y pasión, que son importantes en mi trabajo como entrenador. Era hora de ser honesto conmigo mismo y con el equipo", explicó el entrenador holandés en un comunicado.

Tras unirse al danés de 29 años en 2019, Heemskerk acompañó a Vingegaard en el ascenso que lo condujo a sus mayores éxitos.

"Recuerdo con orgullo el progreso del equipo, mi propio desarrollo y el de los corredores, especialmente el de Jonas, por supuesto", comentó Heemskerk.



"En los próximos meses, me tomaré un tiempo para mí y reflexionaré sobre mi futuro", comenta el técnico.



El equipo agradecido al entrenador

"Estamos muy agradecidos por lo que Tim ha aportado al equipo en los últimos años. Ha desempeñado un papel fundamental en la definición de nuestra filosofía de entrenamiento y nuestros resultados deportivos. He hablado mucho con Tim últimamente y creo que esta es la mejor decisión", comenta Mathieu Heijboer, director de rendimiento de Visma.

Según la información publicada por el equipo, los corredores entrenados por Heemskerk ahora serán dirigidos por otro entrenador de la estructura del equipo.

El líder danés aún no ha regresado a la competición en 2026 y está teniendo un invierno difícil. Tras una caída durante un entrenamiento en España en enero, seguida de una enfermedad, el ganador del Tour de Francia en 2022 y 2023 pospuso inicialmente su regreso, originalmente programado para el Tour de los Emiratos Árabes Unidos el viernes pasado.