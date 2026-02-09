Nairo Quintana, protagonista en el Tour de Omán; estuvo a 500 metros del triunfo

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En un final explosivo y emocionante el suizo Mauro Schmid (Jayco Alula) se ha vestido de líder tras imponerse en la tercera etapa del Tour de Omán disputada entre Samail "Al Fayhaa Resthouse" y Eastern Mountain, de 191.3 km, jornada en la que Movistar trató de asaltar la general con Nairo Quintana y Diego Pescador, quinto clasificado.
Schmid (Bülach, 26 años), evidenció el estado dulce de forma que le llevó al segundo puesto en el Tour Down Under y al triunfo en la reciente Clásica de Muscar, y, con un ataque prolongado en el tramo más exigente del ascenso final, fue capaz de alzarse con la victoria y enfundarse el maillot de líder.
El ciclista suizo fue el más fuerte en el grupo que persiguió al colombiano Nairo Quintana, quien lanzó la estrategia del Movistar a 2,5 km de meta. Neutralizado Nairo, el siguiente ataque lo protagonizó Schmid, quien reservó su latigazo final a 500 metros de la cima. Ya nadie lo pudo detener y cruzó la línea con un tiempo de 4.13.17, a una media de 45,3 km/hora.
Le siguieron en meta el italiana Christian Scaroni (Astana) y el noruego Martin Tjotta (Uno X) a 3 segundos. Con el mismo tiempo, cuarto, llegó el australiano del Caja Rural Sebastian Berwick. Le siguieron Diego Pescador, quinto, y el español Cristian Rodríguez (Astana), a 7.
El francés Veistroffer no pudo defender el liderato. Aunque fue protagonista de la fuga del día, claudicó en la subida final. Ahora Schmid preside la clasificación con 4 segundos sobre Scaroni y 9 respecto a Tjotta. Pescador es quinto, a 17, y Rodríguez séptimo, a 21. Cierra el top ten Quintana a medio minuto.
La jornada tenía el aliciente final en los últimos 3,8 km, que se alzaban con rampas exigentes hasta meta. En plena subida claudicó la fuga de 6 que animó la jornada con Veistroffer, Rui Oliveira, Plowright, Baudin, Hvideverg y Aniolkowski.
Publicidad
El pelotón se complicó la persecución a 7 de meta con una caída de 10 corredores que dividió al grupo. Quedaron delante 30 corredores, entre ellos los favoritos. El Jayco tensó el ritmo para echar abajo la fuga y jugar su carta ganadora.
A 2,5 de meta los 6 valientes del día se entregaron a un grupo selecto que iba a luchar por la victoria. El francés Paret Peintre quedó descartado por una avería, y en vanguardia atacó Nairo Quintana, quien llegó a abrir un hueco de un puñado de segundos que alimentó la ilusión del Movistar.
Publicidad
El boyacense no tuvo fuerzas para rematar el movimiento. A 500 metros de la cima se desencadenaron los ataques. Schmid tomó la iniciativa ofensiva, le siguió Scaroni, y el ciclista helvético se mostró imbatible tras una agonía final que le dio la etapa y el liderato.
Este martes se disputa la cuarta etapa entre Al Sawadi Beach y Sohar, jornada llana de 146.8 km propicia para los velocistas.