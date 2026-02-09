Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana, protagonista en el Tour de Omán; estuvo a 500 metros del triunfo

Nairo Quintana, protagonista en el Tour de Omán; estuvo a 500 metros del triunfo

El ciclista del Movistar Team, Nairo Quintana, brilló como en sus mejores momentos y por poco se impone en la tercera etapa del Tour de Omán. Se metió en la fuga y atacó, pero le faltaron piernas.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de feb, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad